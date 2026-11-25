Samsung pregătește o funcție mult așteptată pentru telefoanele Galaxy. Denumită App Lock și testată deja în versiunea beta One UI 9.5, aceasta va permite blocarea individuală a aplicațiilor instalate pe telefon, folosind parola, codul PIN sau autentificarea biometrică.

Noua opțiune vine să completeze instrumentele de securitate deja disponibile pe dispozitivele Samsung și oferă o soluție mai simplă pentru protejarea aplicațiilor care conțin informații personale, precum serviciile bancare, galeriile foto sau aplicațiile de mesagerie.

Inspirată de funcționalitatea Private Space disponibilă pe telefoanele Google Pixel începând cu Android 15, App Lock ar urma să fie inclusă în actualizarea One UI 9.5, devenind disponibilă pentru modelele Galaxy compatibile.

App Lock, o alternativă mai simplă la Secure Folder

Până acum, utilizatorii Samsung aveau la dispoziție funcția Secure Folder, care permite crearea unui spațiu securizat pentru păstrarea fotografiilor, documentelor și aplicațiilor sensibile.

Soluția funcționează bine pentru izolarea conținutului personal, însă are și anumite limitări. Dacă doreai să protejezi individual aplicații precum Google Photos, un editor de documente sau aplicația de mobile banking, trebuia să recurgi la soluții suplimentare, inclusiv aplicații dezvoltate de terți.

App Lock elimină această complicație. Utilizatorii vor putea bloca separat orice aplicație sau joc instalat, fără să fie nevoiți să îl mute într-un spațiu virtual separat.

Activarea și dezactivarea protecției se vor putea face direct din ecranul principal sau din sertarul de aplicații. Funcția va utiliza mecanismele de autentificare deja configurate pe telefon, inclusiv codul PIN, parola sau recunoașterea biometrică.

Primele dispozitive care ar putea beneficia de această facilitate vor fi modelele Galaxy S27, însă funcția este așteptată și pe alte telefoane Samsung eligibile pentru actualizarea One UI 9.5.

Cum funcționează blocarea aplicațiilor pe telefoanele Galaxy

Spre deosebire de Secure Folder, care creează un mediu separat pentru aplicații și documente, App Lock aplică direct o protecție suplimentară aplicațiilor utilizate în mod obișnuit.

Astfel, chiar dacă îi împrumuți telefonul unei alte persoane după ce l-ai deblocat, aceasta nu va putea accesa aplicațiile protejate fără o nouă autentificare.

Potrivit informațiilor disponibile, funcționalitatea va include și câteva măsuri suplimentare de confidențialitate:

Autentificare individuală: deschiderea unei aplicații protejate va necesita introducerea codului PIN, a parolei sau verificarea biometrică.

Ascunderea notificărilor: notificările provenite de la aplicațiile blocate nu vor mai afișa informații sensibile.

Eliminarea widgeturilor: blocarea unei aplicații va determina și dispariția widgeturilor asociate de pe ecranul principal.

Protecție suplimentară: utilizatorii vor putea combina App Lock cu activarea automată a funcției Privacy Screen, pentru a limita vizibilitatea informațiilor afișate pe ecran.

Noua funcție ar putea fi deosebit de utilă pentru persoanele care își împart frecvent telefonul cu membrii familiei sau îl împrumută altor persoane, dar vor să păstreze private anumite aplicații și informații personale.

Prin introducerea App Lock în One UI 9.5, Samsung ar putea elimina una dintre limitările importante ale sistemului său actual de securitate, oferind utilizatorilor o metodă nativă și mult mai comodă de protejare a aplicațiilor individuale.