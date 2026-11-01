Alertă ANM de vreme rea: Ploi moderate în regiunile sudice și ninsori cu viscol la munte

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă în intervalul 1 noiembrie, ora 10:00 – 4 noiembrie, ora 20:00. Fenomenele vizate includ ploi moderate cantitativ în zonele joase, în timp ce la altitudini mari se vor înregistra precipitații sub formă de ninsoare, însoțite de depunerea unui strat de zăpadă și intensificări ale vântului.

Conform meteorologilor, va ploua moderat cantitativ în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, regiuni unde cantitățile de apă acumulate vor fi în general de 30…50 l/mp. La munte, la altitudini în general de peste 1700 m, în special în Carpații Meridionali, vor predomina precipitațiile sub formă de ninsoare și se va depune un strat de zăpadă ce va măsura în general între 10 și 30 cm.

Reprezentanții ANM avertizează că circulația aerului va fi marcată de episoade cu vânt puternic în mai multe zone ale țării:

„Vântul va avea intensificări temporare în regiunile sudice și sud-estice, iar pe parcursul zilei de miercuri (4 noiembrie) în cele estice, cu viteze în general de 40…50 km/h, iar pe crestele montane vor fi rafale de 60…80 km/h, viscolind ninsoarea.”

Informarea meteorologică de vreme rea rămâne activă până miercuri, 4 noiembrie, la ora 20:00, vizând intensificări ale vântului, ploi moderate și ninsori în zonele menționate, conform textului oficial emis de ANM.