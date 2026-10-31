Bărbat din Galați, arestat preventiv după ce a bătut o angajată a unei cafenele și a lovit un polițist

Un bărbat în vârstă de 63 de ani, din municipiul Galați, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a provocat un scandal violent într-o cafenea din oraș și a atacat forțele de ordine. Incidentul s-a petrecut la data de 27 octombrie 2026, iar agresorul fusese inițial reținut pentru 24 de ore de către polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Galați.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul a agresat fizic o angajată a cafenelei, loviturile fiind atât de puternice încât femeia a avut nevoie de îngrijiri medicale. Violențele au continuat și în momentul în care un echipaj de poliție a sosit la fața locului pentru a-l ridica și a-l conduce la sediu în vederea audierilor. În loc să se conformeze, gălățeanul a devenit extrem de agresiv și l-a lovit pe unul dintre agenți.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Galați au confirmat luarea măsurilor legale împotriva bărbatului. Aceștia au precizat că în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ultraj și lovirea sau alte violențe.