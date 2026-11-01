Urmărire ca în filme pe un câmp din Brăila: Fugar imobilizat și încătușat de polițiști după ce a refuzat să oprească în trafic

Un tânăr de 24 de ani s-a ales cu dosar penal și a fost reținut de oameni legii după ce a fost depistat la volan fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Incidentul a avut loc pe un drum județean, unde șoferul a ignorat semnalele regulamentare de oprire și a încercat să își piardă urma.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brăila – Secția 1 de Poliție Rurală Brăila l-au interceptat pe suspect în timp ce conducea un autoturism pe DJ 221, în zona comunei Romanu. În loc să tragă pe dreapta, tânărul și-a continuat deplasarea în viteză, determinându-i pe agenți să pornească imediat în urmărirea sa în trafic. Fugărit de echipaje, acesta a abandonat mașina pe un teren agricol și a încercat să scape pe jos.

Oamenii legii au pornit în urmărirea pedestră a fugarului, reușind rapid să îl imobilizeze și să îl încătușeze. Ulterior, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila, tânărul a fost reținut inițial pe bază de ordonanță pentru 24 de ore.

Magistrații au analizat materialul probator administrat în cauză și au decis să schimbe măsura preventivă. Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila a dispus față de șoferul fugar măsura controlului judiciar cu monitorizare electronică, pentru o perioadă de 60 de zile.