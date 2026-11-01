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    Unde sunt amplasate aparatele radar în Galați astăzi, 1 noiembrie. Lista completă a drumurilor monitorizate

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Unde sunt amplasate aparatele radar în Galați astăzi, 1 noiembrie. Lista completă a drumurilor monitorizate

Cătălin Mihai MOGAEveniment01.11.2026

Unde sunt radare azi în Galaţi

Poliția Rutieră Galați a stabilit graficul oficial privind amplasarea aparatelor radar pentru perioada 27 octombrie – 2 noiembrie 2026, acționând zilnic pe arterele din municipiu și pe drumurile județene, naționale și europene pentru prevenirea accidentelor rutiere.

Iată programul complet și detaliat pentru fiecare zi a săptămânii:

Marți, 27 octombrie:

  • Galați: Marea Unire, Combinatului, Calea Prutului
  • D.J. 251: Smârdan, Matca
  • D.N. 25: Vameș, Ivești
  • D.E. 581: Munteni

Miercuri, 28 octombrie:

  • Galați: Gheorghe Asachi, Traian, Brăilei
  • D.J. 251: Schela, Pechea
  • D.N. 25: Șendreni, Tudor Vladimirescu
  • D.E. 581: Berheci

Joi, 29 octombrie:

  • Galați: Frunzei, Tecuci, Calea Galați
  • D.J. 251: Slobozia Conachi, Cudalbi
  • D.N. 25: Braniștea, Liești
  • D.N. 26: Aviasan (4 benzi)
  • D.E. 581: Cosmești

Vineri, 30 octombrie:

  • Galați: Basarabiei, Brăilei, Drumul de Centură
  • D.J. 251: Cuza Vodă, Costache Negri
  • D.N. 25: Șendreni, Hanu Conachi
  • D.E. 581: Munteni

Sâmbătă, 31 octombrie:

  • Galați: N. Bălcescu, Macului, Calea Smârdan
  • D.J. 251: Smârdan, Pechea
  • D.N. 25: Independența, Barcea
  • D.N. 26: Vânători, Stoicani
  • D.E. 581: Berheci

Duminică, 1 noiembrie:

  • Galați: Cloșca, Prelungirea Brăilei, Stadionului
  • D.J. 251: Pechea, Cudalbi
  • D.N. 25: Liești, Drăgănești
  • D.N. 26: Tulucești, Tătarca
  • D.E. 581: Priponești

Luni, 2 noiembrie:

  • Galați: Drumul de Centură, Brăilei, Traian
  • D.J. 251: Schela, Slobozia Conachi
  • D.N. 25: Independența, Tudor Vladimirescu

(Notă: Pentru drumul D.N. 24 D nu sunt raportate amplasamente în nicio zi din acest interval.)

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