Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a lansat un nou material informativ din seria „Ghidul pacientului”, dedicat insuficienţei cardiace. Documentul prezintă întregul traseu al pacientului — de la prevenţie şi recunoaşterea primelor semne de alarmă până la diagnostic, tratament, recuperare şi monitorizare pe termen lung — şi detaliază serviciile medicale decontate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile legii.
Insuficienţa cardiacă este o afecţiune cronică în care inima nu mai pompează suficient sânge pentru a acoperi nevoile organismului. Chiar dacă evoluţia bolii poate alterna între perioade de stabilitate şi episoade de agravare, identificarea precoce, respectarea schemelor de tratament şi controalele regulate ajută la limitarea complicaţiilor şi a internărilor.
„Insuficienţa cardiacă este o afecţiune care poate schimba profund viaţa unui om, dar care, prin diagnosticare timpurie, tratament adecvat şi monitorizare constantă, poate fi ţinută sub control. Este important ca fiecare pacient să ştie că are la dispoziţie servicii medicale pentru prevenţie, diagnostic, tratament şi recuperare, în condiţiile legii. Grija pentru sănătatea inimii începe cu prevenţia şi continuă prin responsabilitate şi îngrijire permanentă”, a declarat Larisa Mezinu-Bălan, preşedintele CNAS.
Potrivit informării CNAS, afecţiuni şi factori precum hipertensiunea arterială, diabetul zaharat, colesterolul crescut, obezitatea, bolile coronariene şi bolile renale pot favoriza apariţia sau agravarea insuficienţei cardiace:
Pentru pacienţii asiguraţi, ghidul CNAS sintetizează principalele componente de îngrijire şi monitorizare disponibile prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile legii:
În formele avansate ale bolii, echipa medicală poate indica şi tratamente intervenţionale sau chirurgicale ori dispozitive de asistare a circulaţiei, în funcţie de situaţia clinică a fiecărui pacient.
Ghidul subliniază importanţa recunoaşterii semnelor de agravare. Dificultăţile severe de respiraţie, durerile în piept, pierderea stării de conştienţă sau confuzia apărută brusc impun apelarea imediată la 112. Asistenţa medicală de urgenţă se acordă indiferent de calitatea de asigurat, iar internarea în regim de urgenţă nu cere bilet de trimitere.
De asemenea, pacienţii sunt sfătuiţi să îşi monitorizeze zilnic greutatea, tensiunea arterială şi pulsul, conform indicaţiilor primite. O creştere în greutate de peste 2 kilograme în 3 zile sau agravarea umflăturilor ori a dificultăţilor de respiraţie necesită contactarea medicului în aceeaşi zi.
Ghidul integral „Insuficienţa cardiacă: traseul pacientului, de la prevenţie la monitorizare, şi ce susţine asigurarea socială de sănătate” poate fi consultat pe site-ul CNAS https://cnas.ro/ (în secţiunea „Informaţii asiguraţi/neasiguraţi”, subsecţiunea „Ghiduri afecţiuni”) sau prin portalul e-SănătateaMea.
Lista furnizorilor aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări este disponibilă prin pagina caselor judeţene https://cnas.ro/case-judetene/.