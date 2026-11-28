Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a lansat un nou material informativ din seria „Ghidul pacientului”, dedicat insuficienţei cardiace. Documentul prezintă întregul traseu al pacientului — de la prevenţie şi recunoaşterea primelor semne de alarmă până la diagnostic, tratament, recuperare şi monitorizare pe termen lung — şi detaliază serviciile medicale decontate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile legii.

Insuficienţa cardiacă este o afecţiune cronică în care inima nu mai pompează suficient sânge pentru a acoperi nevoile organismului. Chiar dacă evoluţia bolii poate alterna între perioade de stabilitate şi episoade de agravare, identificarea precoce, respectarea schemelor de tratament şi controalele regulate ajută la limitarea complicaţiilor şi a internărilor.

„Insuficienţa cardiacă este o afecţiune care poate schimba profund viaţa unui om, dar care, prin diagnosticare timpurie, tratament adecvat şi monitorizare constantă, poate fi ţinută sub control. Este important ca fiecare pacient să ştie că are la dispoziţie servicii medicale pentru prevenţie, diagnostic, tratament şi recuperare, în condiţiile legii. Grija pentru sănătatea inimii începe cu prevenţia şi continuă prin responsabilitate şi îngrijire permanentă”, a declarat Larisa Mezinu-Bălan, preşedintele CNAS.

Prevenţia, simptomele timpurii şi stabilirea diagnosticului

Potrivit informării CNAS, afecţiuni şi factori precum hipertensiunea arterială, diabetul zaharat, colesterolul crescut, obezitatea, bolile coronariene şi bolile renale pot favoriza apariţia sau agravarea insuficienţei cardiace:

Consultaţii preventive: Adulţii pot beneficia anual de până la trei consultaţii de prevenţie la medicul de familie, în condiţiile reglementărilor în vigoare, pentru evaluarea tensiunii arteriale, a greutăţii, a analizelor şi a riscului cardiovascular. Aceste consultaţii sunt disponibile inclusiv persoanelor neasigurate, prin pachetul minimal.

Simptome de urmărit: Dificultăţile de respiraţie, oboseala neobişnuită, scăderea toleranţei la efort, umflarea picioarelor şi a gleznelor sau creşterea rapidă în greutate prin retenţie de lichide sunt manifestări care impun prezentarea la medic.

Investigaţii decontate: Atunci când există suspiciune de insuficienţă cardiacă, medicul de familie poate recomanda consult cardiologic şi investigaţii decontate (în condiţiile legii), precum electrocardiograma, ecocardiografia, monitorizarea Holter, analizele de laborator, radiografia toracică sau investigaţii imagistice avansate, atunci când sunt indicate. Dacă evaluarea nu poate fi realizată în ambulatoriu, pot fi accesate servicii în spitalizare de zi.

Servicii medicale şi beneficii decontate pacienţilor asiguraţi

Pentru pacienţii asiguraţi, ghidul CNAS sintetizează principalele componente de îngrijire şi monitorizare disponibile prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile legii:

Medicul de familie — O consultaţie pe lună pentru monitorizarea bolilor cronice, inclusiv la distanţă

Medicul cardiolog — Până la 4 consultaţii pe trimestru (cel mult 2 pe lună), fără bilet de trimitere pentru pacienţii cu insuficienţă cardiacă cronică deja diagnosticată

Spitalizare de zi — Evaluare dedicată pacienţilor cu insuficienţă cardiacă, o dată pe trimestru

Medicamente — Compensate sau gratuite, conform indicaţiei medicale, listei aprobate şi protocoalelor terapeutice

Programe şi dispozitive — Prin Programul naţional de boli cardiovasculare (inclusiv stimulatoare cardiace, defibrilatoare implantabile şi alte intervenţii specializate), pe baza criteriilor medicale

Recuperare medicală — Proceduri în ambulatoriu pentru cel mult 21 de zile pe an, în maximum două serii

Îngrijiri la domiciliu / paliative — Când starea pacientului o impune şi sunt îndeplinite condiţiile legale

Oxigenoterapie şi suport respirator — Dispozitive acordate prin închiriere, la recomandarea medicului specialist, conform reglementărilor.

În formele avansate ale bolii, echipa medicală poate indica şi tratamente intervenţionale sau chirurgicale ori dispozitive de asistare a circulaţiei, în funcţie de situaţia clinică a fiecărui pacient.

Când devine o urgenţă şi unde găsiţi ghidul complet

Ghidul subliniază importanţa recunoaşterii semnelor de agravare. Dificultăţile severe de respiraţie, durerile în piept, pierderea stării de conştienţă sau confuzia apărută brusc impun apelarea imediată la 112. Asistenţa medicală de urgenţă se acordă indiferent de calitatea de asigurat, iar internarea în regim de urgenţă nu cere bilet de trimitere.

De asemenea, pacienţii sunt sfătuiţi să îşi monitorizeze zilnic greutatea, tensiunea arterială şi pulsul, conform indicaţiilor primite. O creştere în greutate de peste 2 kilograme în 3 zile sau agravarea umflăturilor ori a dificultăţilor de respiraţie necesită contactarea medicului în aceeaşi zi.

Ghidul integral „Insuficienţa cardiacă: traseul pacientului, de la prevenţie la monitorizare, şi ce susţine asigurarea socială de sănătate” poate fi consultat pe site-ul CNAS https://cnas.ro/ (în secţiunea „Informaţii asiguraţi/neasiguraţi”, subsecţiunea „Ghiduri afecţiuni”) sau prin portalul e-SănătateaMea.

Lista furnizorilor aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări este disponibilă prin pagina caselor judeţene https://cnas.ro/case-judetene/.