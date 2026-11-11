Informare meteo de la ANM: Se strică vremea în toată țara. Când ajung intensificările de vânt și în zona Galațiului

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri, 11 noiembrie, o informare meteorologică de ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului, valabilă timp de 48 de ore.
Dacă ploile abundente vor viza în special vestul și centrul țării, estul teritoriului – inclusiv județul Galați – va fi afectat de rafale puternice de vânt la finalul săptămânii.
Potrivit meteorologilor, informarea intră în vigoare miercuri seară, 11 noiembrie, de la ora 22:00, și rămâne valabilă până vineri, 13 noiembrie, la ora 22:00.
Pe parcursul acestui interval, fenomenele meteo se vor manifesta diferit în funcție de regiune:
- Ploi însemnate în vest și centru: În vestul, nord-vestul și local în centrul țării vor cădea ploi moderate cantitativ, iar cantitățile de apă acumulate vor ajunge, în general, la 30–60 de litri pe metrul pătrat.
- Vânt puternic în estul țării, vineri: Intensificările vântului vor începe în noaptea de joi spre vineri (12/13 noiembrie) la munte și în regiunile vestice, urmând ca pe parcursul zilei de vineri, 13 noiembrie, să se extindă și în estul teritoriului, precum și în nord și centru.
În zonele joase, inclusiv în estul țării, viteza vântului la rafală va atinge, în general, 40–60 km/h, în timp ce pe crestele montane rafalele vor depăși 70–90 km/h.