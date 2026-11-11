Comenzi militare uriașe la Șantierul Naval Damen Galați pentru statele NATO

Șantierul Naval Damen Galați își consolidează statutul de hub strategic al industriei navale de apărare din Europa, urmând să construiască în perioada următoare cel puțin 11 nave militare de ultimă generație pentru partenerii din NATO. Paradoxal, deși navele sunt ridicate pe malul Dunării, statul român nu a plasat nicio comandă la Galați pentru înzestrarea Forțelor Navale Române.

Potrivit datelor prezentate de reprezentanții grupului olandez și citate de Știrile ProTV și Adevărul, șantierul din Galați are deja antamate proiecte militare majore pentru trei state europene membre NATO: Țările de Jos, Belgia și Portugalia.

Ce nave de război se construiesc pe malul Dunării

Planul de producție de la Damen Galați vizează proiecte navale complexe, unele dintre ele premiere la nivel european, după cum relatează Curs de Guvernare:

Patru nave de transport amfibiu pentru Olanda: Construcția acestora va demara anul viitor la Galați, iar programul a atras deja interesul Marii Britanii, care ia în calcul achiziția unor nave similare.

Construcția acestora va demara anul viitor la Galați, iar programul a atras deja interesul Marii Britanii, care ia în calcul achiziția unor nave similare. Șase fregate pentru Olanda și Belgia: Șantierul gălățean pregătește producția a șase fregate destinate marinelor militare din Țările de Jos și Belgia.

Șantierul gălățean pregătește producția a șase fregate destinate marinelor militare din Țările de Jos și Belgia. Primul portavion european pentru drone: Tot la Galați se află în fază avansată de execuție o navă-portavion dedicată dronelor, destinată marinei portugheze, care ar putea fi finalizată chiar până la sfârșitul acestui an.

Peste 100 de milioane de euro investiți la Galați, dar zero comenzi de la București

Deși autoritățile române au ales să nu colaboreze cu șantierul de la Galați în recentele programe de înzestrare navală ale armatei, conducerea companiei a continuat investițiile masive în modernizarea unității de producție.

Potrivit declarațiilor făcute de directorul Damen Naval România, Gheorghe Savu, citate de Money.ro, investițiile derulate la Galați depășesc 100 de milioane de euro, șantierul bazându-se pe o echipă de aproximativ 1.500 de angajați proprii și 700 de subcontractori. Până în prezent, unitatea de la Dunăre a livrat peste 30 de nave militare pentru 13 state membre NATO și UE, fiind singurul șantier din România care a produs efectiv nave de luptă după 1990.