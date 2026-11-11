Now Reading: Un șofer român de TIR a fost reținut în Bulgaria, după carambolul uriaș soldat cu cel puțin 11 morți și 86 de vehicule avariate

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    Un șofer român de TIR a fost reținut în Bulgaria, după carambolul uriaș soldat cu cel puțin 11 morți și 86 de vehicule avariate

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Un șofer român de TIR a fost reținut în Bulgaria, după carambolul uriaș soldat cu cel puțin 11 morți și 86 de vehicule avariate

Cătălin Mihai MOGANational11.11.2026

Un șofer român de TIR a fost reținut în Bulgaria, după carambolul uriaș soldat cu cel puțin 11 morți și 86 de vehicule avariate

Răsturnare de situație în ancheta tragediei rutiere produse marți pe autostrada Trakia din Bulgaria, în apropiere de orașul Iambol. Poliția bulgară a anunțat miercuri dimineață reținerea unui șofer român de camion, suspectat că vehiculul condus de el s-ar fi aflat la originea coliziunii în lanț în care au fost implicate 86 de autovehicule.

Potrivit datelor oficiale comunicate de directorul Direcției Regionale a Ministerului de Interne din Iambol, comisarul-șef Dobrin Dimitrov, și citate de TVR Info, anchetatorii bulgari susțin că TIR-ul condus de cetățeanul român se afla staționat pe marginea părții carosabile. De la acest camion ar fi pornit primul impact, care a declanșat ulterior cele două caramboluri devastatoare de pe autostradă.

Urmează o nouă rundă de audieri, cu traducător

Comisarul-șef Dobrin Dimitrov a precizat că șoferul român a trecut deja printr-o primă audiere, însă investigațiile sunt abia la început. Conform relatărilor Radio România Actualități, bărbatul urmează să fie interogat din nou în cursul zilei de miercuri, în prezența unui traducător autorizat, pentru a se stabili cu exactitate împrejurările în care camionul a ajuns să pericliteze circulația și care a fost rolul său în producerea dezastrului.

Zi de doliu național în Bulgaria, după bilanțul negru al tragediei

Tragedia rutieră de pe autostrada Trakia este una dintre cele mai grave înregistrate în ultimii ani în țara vecină, motiv pentru care autoritățile de la Sofia au decretat pentru astăzi, 11 noiembrie, zi de doliu național în memoria victimelor.

Datele centralizate până în prezent de autoritățile bulgare arată dimensiunea dezastrului:

  • Victime: Bilanțul oficial indică cel puțin 11 persoane decedate și 51 de răniți transportați la spitalele din regiune, după cum relatează Libertatea. Printre persoanele rănite se află și un alt cetățean român, aflat în stare gravă la un spital din Burgas.
  • Pagube materiale: În total, 86 de autoturisme, microbuze și camioane au fost avariate în cele două accidente în lanț produse pe fondul vizibilității extrem de reduse.

După ore întregi în care traficul a fost complet paralizat pentru intervenția echipajelor de salvare și degajarea carosabilului, circulația pe autostrada Trakia a fost redeschisă miercuri dimineață pe ambele sensuri, mai informează G4Media.

Sursa foto: Profimedia Images

Carambol uriaş în Bulgaria: 12 morţi şi zeci de răniţi. Un cetăţean român se află printre victime
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