Un șofer român de TIR a fost reținut în Bulgaria, după carambolul uriaș soldat cu cel puțin 11 morți și 86 de vehicule avariate

Potrivit datelor oficiale comunicate de directorul Direcției Regionale a Ministerului de Interne din Iambol, comisarul-șef Dobrin Dimitrov, și citate de TVR Info, anchetatorii bulgari susțin că TIR-ul condus de cetățeanul român se afla staționat pe marginea părții carosabile. De la acest camion ar fi pornit primul impact, care a declanșat ulterior cele două caramboluri devastatoare de pe autostradă.
Comisarul-șef Dobrin Dimitrov a precizat că șoferul român a trecut deja printr-o primă audiere, însă investigațiile sunt abia la început. Conform relatărilor Radio România Actualități, bărbatul urmează să fie interogat din nou în cursul zilei de miercuri, în prezența unui traducător autorizat, pentru a se stabili cu exactitate împrejurările în care camionul a ajuns să pericliteze circulația și care a fost rolul său în producerea dezastrului.
Tragedia rutieră de pe autostrada Trakia este una dintre cele mai grave înregistrate în ultimii ani în țara vecină, motiv pentru care autoritățile de la Sofia au decretat pentru astăzi, 11 noiembrie, zi de doliu național în memoria victimelor.
Datele centralizate până în prezent de autoritățile bulgare arată dimensiunea dezastrului:
După ore întregi în care traficul a fost complet paralizat pentru intervenția echipajelor de salvare și degajarea carosabilului, circulația pe autostrada Trakia a fost redeschisă miercuri dimineață pe ambele sensuri, mai informează G4Media.
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