La data de 27 decembrie 2026, la ora 21:30, poliţiştii din cadrul Secţiei 3 Poliţie Galaţi au fost sesizaţi de către un bărbat cu privire la faptul că tatăl său, Chiriac Stefanache, în vârstă de 77 de ani, a plecat voluntar de la domiciliu, în cursul aceleiaşi zile, în jurul orei 12:00, pentru a se plimba şi nu a mai revenit.

Bărbatul este diagnosticat cu boala Parkinson, îşi cunoaşte datele de stare civilă şi obişnuieşte să plece zilnic de la domiciliu, însă până în prezent a revenit de fiecare dată.

Acesta nu are asupra sa telefonul mobil şi nici documentele de identitate.

Semnalmente: aproximativ 1,65 m înălţime, 65–70 de kilograme, ochi albaştri, păr cărunt, tuns scurt.

La momentul plecării, acesta purta o geacă de fâş de culoare neagră cu roşu, pantaloni de culoare gri închis, pantofi sport de culoare închisă şi o şapcă de fâş de culoare neagră.

Persoanele care pot oferi informaţii care să conducă la găsirea bărbatului sunt rugate să apeleze numărul unic de urgenţă 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie, transmite IPJ Galaţi.