Seară de rugăciune şi binecuvântare în campusul studenţesc „Alexandru Ioan Cuza” din Galaţi: Arhiepiscopul Casian a mers în căminele studenţilor.

Căminele studențești din Complexul „Alexandru Ioan Cuza” din Galați, precum și tinerii studenți și masteranzi ai Universității „Dunărea de Jos” au primit aseară, 24 noiembrie 2026, binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.

Slujba aghesmei a fost oficiată de chiriarhul Dunării de Jos, împreună cu un sobor de preoți din municipiul Galați, în fața troiței ridicate în campusul universitar.

Evenimentul a fost organizat de tinerii din cadrul Asociației Studenților Creștini Ortodocși din România (ASCOR) – filiala „Sf. Apostol Andrei”, în cooperare cu Liga Studenților din Galați, în seria manifestărilor dedicate Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al orașului.

„Sprijinind un student și un tânăr, aducem mai multă lumină în viața familiei, în viața educației din universitate și din societate”

La momentul liturgic au participat studenți din cămine și elevi de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Apostol Andrei”, cu lumânări aprinse în mâini.

În cuvântul adresat tinerilor, Arhiepiscopul Dunării de Jos a apreciat implicarea studenților în viața spirituală și comunitară a orașului.

„Ne bucurăm mult de stăruința tinerilor, îndeosebi locatari ai căminelor studențești ale Universității «Dunărea de Jos», de a perpetua bucuria unei întâlniri de inimă, de suflet, spre a ne lumina și mai bine cărarea către dânșii, în casele unde locuiesc o perioadă de timp, cu credința că inimile lor deschise sunt sfințite de Domnul și că, prin sfințirea inimilor tinerilor, se însuflețesc și celelalte programe spirituale, culturale, educaționale și vom descoperi mai mulți tineri care au trebuință de sprijinul și ajutorul nostru, al tuturor. Sprijinind un student și un tânăr, aducem mai multă lumină în viața familiei, în viața educației din universitate și din societate. Ei poartă făclii, pentru că chiar sunt făclieri ai universității, tinerii creștini, tinerii în general, bucuria orașului și a Dunării de Jos și începutul tineresc al sărbătorilor Sfântului Apostol Andrei”, a transmis Înaltpreasfințitul Părinte Casian.

Toate cele nouă cămine din campus au fost sfințite

După slujba din fața troiței, Părintele Arhiepiscop a intrat în camerele de cămin, a stat de vorbă cu studenții și le-a oferit iconițe, cărți de rugăciune și daruri.

Ulterior, preoții, însoțiți de elevi seminariști și studenți teologi, au vizitat fiecare cameră din cele nouă cămine ale campusului, stropindu-le cu apă sfințită.