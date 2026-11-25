Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis astăzi, 25 noiembrie 2026, o informare meteorologică de precipitații mixte, polei, strat de zăpadă, intensificări ale vântului și viscol la munte, valabilă de joi, 26 noiembrie, ora 02:00, până vineri, 27 noiembrie, ora 10:00.

Potrivit meteorologilor, în acest interval aria precipitațiilor va cuprinde cea mai mare parte a țării, urmând să predomine ploile, inclusiv în sudul Moldovei și în județul Galați. În vestul și sud-vestul țării se vor acumula local cantități de apă de 15–30 l/mp.

Lapoviță, ninsoare și polei în nordul Moldovei și la munte

La începutul zilei de joi în dealurile subcarpatice ale Olteniei și Munteniei, iar spre seară și în noaptea de joi spre vineri în jumătatea de nord a Moldovei și în estul Transilvaniei, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare, urmând să se depună un strat de zăpadă de 2–7 centimetri. La munte, îndeosebi la altitudini de peste 1.400 de metri, vor predomina ninsorile și se va depune un strat de zăpadă de 5–10 centimetri.

De asemenea, meteorologii avertizează că se va produce polei, cu o probabilitate mai mare în sud-vest, centru, nord-est și în zonele montane.

În noaptea de miercuri spre joi (25/26 noiembrie) și pe parcursul zilei de joi (26 noiembrie), vântul va avea intensificări în Banat și pe arii restrânse în sudul Transilvaniei și în Dobrogea, cu viteze în general de 40–60 km/h, iar în zona montană rafalele vor atinge 60–80 km/h, viscolind ninsoarea.

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