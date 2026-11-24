Organizatorii festivalului „Feerie de Iarnă – Universul Crăciunului” au făcut public programul complet pe zile și ore al spectacolelor care vor avea loc pe scena din Grădina Publică din Galați în perioada 27 noiembrie – 1 decembrie 2026.
După ce lista artiștilor invitați fusese anunțată anterior (vezi aici cine va urca pe scenă în Grădina Publică), gălățenii pot afla acum exact la ce oră începe fiecare concert din cele cinci seri de sărbătoare din „Universul Crăciunului”, prezentate de Ionuț Andraș.
Vineri, 27 noiembrie – începând cu ora 17:30
Sâmbătă, 28 noiembrie – începând cu ora 18:30
Duminică, 29 noiembrie – începând cu ora 18:30
Luni, 30 noiembrie (Sfântul Andrei) – începând cu ora 18:00
Marți, 1 Decembrie (Ziua Națională a României) – începând cu ora 18:30