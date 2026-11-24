Organizatorii festivalului „Feerie de Iarnă – Universul Crăciunului” au făcut public programul complet pe zile și ore al spectacolelor care vor avea loc pe scena din Grădina Publică din Galați în perioada 27 noiembrie – 1 decembrie 2026.

După ce lista artiștilor invitați fusese anunțată anterior (vezi aici cine va urca pe scenă în Grădina Publică), gălățenii pot afla acum exact la ce oră începe fiecare concert din cele cinci seri de sărbătoare din „Universul Crăciunului”, prezentate de Ionuț Andraș.

Programul spectacolelor din Grădina Publică (27 noiembrie – 1 decembrie 2026)

Vineri, 27 noiembrie – începând cu ora 17:30

Deschiderea oficială a evenimentului;

Show de foc pe gheață – TheSky Dance Iași;

Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” Galați;

Mocanu Elena Bianca;

Alexia.

Sâmbătă, 28 noiembrie – începând cu ora 18:30

Școala de Canto și Actorie Elite Art School / Master Studio Galați;

WRS (Andrei Ursu).

Duminică, 29 noiembrie – începând cu ora 18:30

Școala de Film și Televiziune Galați – Academia Ștrengarilor;

Ansamblul folcloric „Dor de tei”;

EStrada Studio by Andreea Ignat;

F.Charm & Oile Negre.

Luni, 30 noiembrie (Sfântul Andrei) – începând cu ora 18:00

Criss Music;

Voces School Galați;

Alexandra Căpitănescu.

Marți, 1 Decembrie (Ziua Națională a României) – începând cu ora 18:30