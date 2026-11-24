Un grup de 30 de cursanți — clerici și personal de specialitate din Arhiepiscopia Dunării de Jos și Episcopia Tulcii — a susținut ieri, 23 noiembrie 2026, examenul de evaluare în cadrul Cursului de specializare „Consilier în domeniul adicțiilor”, organizat de Federația Filantropia a Patriarhiei Române la Așezământul socio-medical „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” din stațiunea Lacu Sărat, județul Brăila.

Potrivit Arhiepiscopiei Dunării de Jos, la acest program de formare profesională au participat 20 de clerici din Arhiepiscopia Dunării de Jos (județele Galați și Brăila) și 8 clerici din Episcopia Tulcii, alături de personal de specialitate. Prima sesiune a modulului teoretic s-a desfășurat în perioada 19–22 octombrie 2026, fiind deschisă în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, și a Oliviei Vișan, coordonator de proiecte în cadrul Federației Filantropia.

Patru direcții majore în combaterea dependențelor

Pregătirea a fost coordonată de specialiști cu experiență în asistența socială și psihoterapia adicțiilor, abordând patru teme principale:

Contextul actual în România: nivelul consumului de droguri în rândul populației generale și al liceenilor de 16 ani, pe baza studiilor disponibile;

Dinamica dependenței și a recuperării: etapele evoluției adicției, de la primul consum experimental până la dependență, precum și parcursul invers, către abstinență;

Impactul asupra sănătății și vieții cotidiene: efectele negative asociate consumului de droguri, utilizării excesive a internetului și tehnologiei digitale, precum și jocurilor de noroc;

Lanțul terapeutic: pașii necesari unei persoane dependente pentru a dobândi și a-și menține abstinența.

După promovarea evaluării și finalizarea programului, absolvenții vor primi certificatul de Consilier în domeniul adicțiilor, recunoscut la nivel național, urmând să ofere sprijin specializat direct în parohiile și comunitățile din care provin.