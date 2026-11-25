20 de elevi de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Andrei”, 20 de preoți și numeroși credincioși gălățeni au participat ieri, 24 noiembrie 2026, la o nouă campanie de donare de sânge organizată în sprijinul pacienților internați în spitalele din Galați. Acțiunea a avut loc în pragul prăznuirii Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al municipiului Galați și al Seminarului Teologic.

Potrivit Arhiepiscopiei Dunării de Jos, evenimentul s-a desfășurat în baza parteneriatului constant cu Centrul Regional de Transfuzie Sanguină din Galați, ai cărui specialiști au asigurat aparatura medicală necesară și au coordonat întregul proces de recoltare.

Parte din campania națională „Donează sânge, salvează o viață!”

Inițiativa face parte din programul filantropic permanent al Eparhiei Dunării de Jos și se înscrie în campania națională „Donează sânge, salvează o viață!”, derulată de Patriarhia Română.

Reprezentanții eparhiei subliniază că, în contextul în care cererea de sânge din spitale este tot mai ridicată, iar ponderea donatorilor la nivel național rămâne scăzută, în jur de 1,8% din populație, fiecare unitate recoltată poate salva până la trei vieți omenești. Acțiunile de donare vor continua în perioada următoare, în funcție de nevoile medicale din spitalele gălățene.