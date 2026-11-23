Comunitatea academică din Galați este din nou în doliu după trecerea la cele veșnice a conferențiarului universitar dr. ing. Mircea Viorel Drăgan, la vârsta de 69 de ani. Anunțul trist a fost făcut de reprezentanții Serviciului Referințe din cadrul Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați.

Născut la 21 ianuarie 1957, Mircea Viorel Drăgan a fost absolvent al Facultății de Metalurgie din cadrul Institutului Politehnic din Galați și a obținut titlul de doctor în inginerie. Între anii 1983 și 1987 și-a desfășurat activitatea la Combinatul Siderurgic din Galați, iar ulterior s-a dedicat carierei universitare, devenind cadru didactic la Facultatea de Metalurgie și Știința Materialelor a Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

De-a lungul activității sale academice, a deținut funcțiile de director al Departamentului de Ingineria Mediului și Securității în Industrie și de director executiv al Centrului de Competențe Interfețe – Tribocoroziune și Sisteme Electrochimice. A fost președinte de comisii academice și autor a numeroase lucrări și studii științifice în domeniile ingineriei materialelor, metalurgiei și protecției mediului.

Mesaje de condoleanțe transmise în memoria sa

Colegii, apropiații și cei care l-au cunoscut au transmis numeroase mesaje de regret și compasiune pentru familie.

„O veste foarte tristă pentru cei care am interacționat cu dumnealui. Pentru familia mea a fost un mare OM, modest, discret, calm, tot timpul cu un zâmbet și o vorbă bună. Dumnezeu să-l odihnească alături de cei drepți. Condoleanțe Crinei și întregii familii!”, a scris o persoană apropiată familiei.

„Dumnezeu să-l odihnească în pace și lumină! Condoleanțe familiei și multă putere să treacă peste această dureroasă despărțire!”, au mai transmis cei care i-au adus un ultim omagiu.

Sursa foto: BVAU Serviciul Referinţe – Galaţi