Serviciu nou de portare la MMA Security: Clienții care vin de la altă firmă de pază primesc gratuit un sistem complet de alarmă Hikvision

Gălățenii și firmele din zona de sud-est care vor să își schimbe furnizorul de servicii de pază și protecție au acum o variantă simplă și avantajoasă. MMA Security a lansat un nou serviciu de portare, prin care clienții care se transferă de la o altă firmă de securitate primesc cadou un sistem complet de alarmă Hikvision.

Noul program este gândit pentru proprietarii de locuințe și companiile care își doresc o modernizare a echipamentelor de securitate și o intervenție mai rapidă, fără costuri suplimentare pentru achiziția aparaturii.

Astfel, orice client care alege să își porteze serviciile la MMA Security și semnează un contract pe o perioadă de 2 ani beneficiază gratuit de un sistem de alarmă Hikvision de ultimă generație.

Ce include pachetul oferit de MMA Security

Potrivit reprezentanților companiei, oferta asigură tranziția completă către un sistem actualizat, fără bătăi de cap pentru beneficiar:

Tehnologie modernă și fiabilă: Echipamente Hikvision performante, adaptate nevoilor actuale de protecție a locuințelor și spațiilor comerciale.

Echipamente Hikvision performante, adaptate nevoilor actuale de protecție a locuințelor și spațiilor comerciale. Montaj și configurare profesionistă: Instalarea și punerea în funcțiune a sistemului sunt realizate de echipele tehnice ale companiei.

Instalarea și punerea în funcțiune a sistemului sunt realizate de echipele tehnice ale companiei. Monitorizare și intervenție rapidă 24/7: Conectare permanentă la dispecerat și echipe de intervenție pregătite să acționeze non-stop.

Cum poți beneficia de ofertă

Cei interesați să afle detalii despre condițiile de portare sau să solicite o evaluare pentru locuință ori firmă pot contacta direct echipa MMA Security printr-un mesaj pe pagina oficială a companiei sau la numărul de telefon 0790 000 989.