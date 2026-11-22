Un accident rutier soldat cu trei victime a avut loc în localitatea Drăgăneşti, din judeţul Galaţi, după ce un autoturism a fost proiectat în şanţ în urma unei coliziuni.

Potrivit primelor informaţii, incidentul s-ar fi produs pe fondul nepăstrării distanţei regulamentare în mers, moment în care o maşină a lovit un alt autoturism, scoţându-l de pe carosabil şi trimiţându-l în şanţ.

În urma impactului, trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale este vorba despre o femeie de 44 de ani , care a suferit un traumatism cranian, fetita acesteia de 8 ani diagnosticată cu un traumatism facial minor şi un băieţel de 9 ani, care a făcut un atac de panică. Toate cele trei victime au fost transportate la spitalul din Tecuci pentru investigaţii şi tratament de specialitate.

Poliţiştii urmează să stabilească cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.

Şoferul care a provocat accidentul ar fi un tânăr de 18 ani .

Sursa foto: Facebook/Munikipiul Tecuci