Pompierii intervin, în această seară, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un hotel din staţiunea Poiana Braşov. Incendiul se manifestă la nivelul mansardei şi al faţadei clădirii, pe o suprafaţă de aproximativ 300 de metri pătraţi.
Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă au fost mobilizate forţe şi mijloace de intervenţie din cadrul ISU Braşov, SVSU Râşnov, ISU Covasna, ISU Prahova şi ISU Argeş, precum şi echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean. La locul intervenţiei acţionează 11 autospeciale de stingere, 4 autoscări, 1 autospecială de hidroperforare, 1 autocamion de intervenţie, 2 echipaje de prim ajutor SMURD, 3 echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean.
Intervenţia este în desfăşurare, iar echipajele operative acţionează pentru localizarea şi lichidarea incendiului, precum şi pentru protejarea persoanelor şi a construcţiilor învecinate.
Din informaţiile primite la acest moment, nu ar fi persoane surprinse în interiorul clădirii.
Misiunea este în dinamică.