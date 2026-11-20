Guvernul României a aprobat, în şedinţa de vineri, 20 noiembrie, hotărârea privind numirea lui George Toderaşc (PNL) în funcţia de subprefect al judeţului Galaţi.

Acesta va ocupa postul rămas vacant după plecarea lui Marius Constantin Celmare, reprezentant susţinut de USR, care a solicitat eliberarea din funcţie la sfârşitul lunii octombrie.

Schimbarea vine la numai opt zile după ce Toderaşc a fost eliberat din funcţia de prefect al judeţului Galaţi. Prin HG nr. 954 din 12 noiembrie 2026, Guvernul a aprobat încetarea mandatului său, numindu-l în locul său pe Gavril Claudiu-Sorin (PSD).

Astfel, fostul prefect revine în conducerea Instituţiei Prefectului – Judeţul Galaţi, de această dată în funcţia de subprefect. Celălalt post de subprefect este ocupat de Veronica Macri (minorități).

Hotărârea privind numirea lui George Toderaşc urmează să fie publicată în Monitorul Oficial.