În weekend au fost programate meciurile celei de-a 6-a etape din Divizia A1 la volei masculin. CSM Arcada Galaţi a jucat în sala Giuleşti din Capitală cu Rapid. Formaţia gălăţeană pregătită de Răzvan Tănăsescu şi Djordje Pejic a intrat greu în meci, a pierdut primul set dar s-a redresat din mers şi deşi ne-a mai dat ceva emoţii în setul patru, s-a mobilizat şi a obţinut o victorie de trei puncte.

Rezultat final: Rapid Bucureşti – CSM ARCADA GALAŢI 1-3 (20, -16, -19, -23).

Echipa gălăţeană a folosit formula: Krzic 7 puncte, Runcan 16 p, Iereschenko 13 p, Stalekar 8 p, Bratu 1 p, Bala 9 p -Kosinski, libero. Au mai jucat: Kubicki 5 p, Calciu 1 p. După 6 etape, CSM Arcada Galaţi ocupă locul 3 în clasament cu 13 puncte.

Echipa noastră va disputa două meciuri în această săptămână, ambele la sala sporturilor Dunărea: miercuri 25 noiembrie, de la ora 17.00 cu Rapid Bucureşti, manşa tur din sferturile de finală ale Cupei României şi sâmbătă 28 noiembrie, de la ora 17.00 cu CSU Ştiinţa Politehnica Bucureşti.

Sursa foto: Sportul Ilustrat