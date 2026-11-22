Fotbalul românesc este în doliu. Fostul mare atacant Dudu Georgescu a murit la vârsta de 76 de ani, în Canada, unde era stabilit de mai mulţi ani. Decesul a fost anunţat duminică, 22 noiembrie, de Federaţia Română de Fotbal (FRF).

Născut pe 1 septembrie 1950, la Bucureşti, Dudu Georgescu a rămas în istoria fotbalului românesc drept cel mai prolific marcator din prima ligă, cu 252 de goluri înscrise în 371 de meciuri.

A cunoscut cele mai mari performanţe în tricoul lui Dinamo Bucureşti, unde a jucat timp de zece ani, între 1973 şi 1983. A câştigat patru titluri de campion al României şi a devenit golgheterul campionatului timp de patru sezoane consecutive, între 1975 şi 1978. Performanţele sale au fost recunoscute şi la nivel european. Dudu Georgescu a câştigat de două ori Gheata de Aur, în 1975, cu 33 de goluri, şi în 1977, cu 47 de goluri. Pentru echipa naţională a României a adunat 40 de selecţii şi 21 de goluri. După retragerea din activitatea de fotbalist, a devenit antrenor, iar ulterior s-a stabilit în Canada.

Federaţia Română de Fotbal a transmis condoleanţe familiei şi celor care l-au cunoscut şi apreciat.