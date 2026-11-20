Galațiul a găzduit miercuri, 18 noiembrie 2026, Conferința Euroregională „Patrimoniul Istoric și Identitatea Culturală Transfrontalieră”, eveniment care a reunit reprezentanți ai administrațiilor publice și parteneri din România, Republica Moldova și Ucraina.

Potrivit președintelui Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, întâlnirea a vizat consolidarea parteneriatului regional în cadrul Euroregiunii „Dunărea de Jos” — structură care reunește județele Galați, Brăila și Tulcea din România, raioanele Cahul și Cantemir din Republica Moldova și regiunea Odesa din Ucraina — și atragerea de fonduri europene pentru proiecte comune.

„Euroregiunea «Dunărea de Jos» este un parteneriat strategic care, de peste 28 de ani, apropie comunitățile transfrontaliere, facilitează accesul la fonduri europene și transformă colaborarea dintre vecini în proiecte de dezvoltare”, a transmis președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea.

Proiect european de peste un milion de euro pentru restaurarea monumentului de la Roșcani

Unul dintre principalele proiecte transfrontaliere evidențiate în cadrul conferinței este „Istoria care ne unește”, o investiție cu finanțare europeană în valoare de peste un milion de euro, derulată în parteneriat cu raionul Cahul.

„Ne leagă o istorie comună, tradiții și valori pe care avem datoria să le păstrăm și să le transmitem generațiilor viitoare. Un exemplu concret este proiectul european «Istoria care ne unește», în valoare de peste un milion de euro, prin care, alături de colegii noștri din Cahul, vom restaura și pune în valoare monumentul lui Ioan Vodă cel Viteaz de la Roșcani și vom promova patrimoniul cultural și turistic de pe ambele maluri ale Prutului”, a precizat Costel Fotea.

Președintele CJ Galați a subliniat că strânsa cooperare și sprijinul reciproc rămân esențiale pentru dezvoltarea regiunii și pentru susținerea parcursului european al partenerilor din Republica Moldova și Ucraina.