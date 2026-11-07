Atac armat în centrul Cracoviei: cinci morţi şi cel puţin zece răniţi. Suspectul ar fi tras dintr-o maşină

Un atac armat a avut loc sâmbătă după-amiază, 7 noiembrie, în centrul oraşului Cracovia, din Polonia. Cinci persoane au murit şi cel puţin zece au fost rănite, potrivit informaţiilor transmise de televiziunea poloneză TVN24, care citează reprezentanţi ai pompierilor. Printre persoanele rănite s-ar afla şi poliţişti.

Atacul s-a produs în apropierea Pieţei Centrale (Rynek Główny), una dintre cele mai cunoscute zone ale oraşului, frecventată atât de localnici, cât şi de turişti. Potrivit informaţiilor transmise de serviciile de intervenţie, focurile de armă ar fi fost trase dintr-un autoturism aflat în mişcare, relatează Reuters.

Poliţia poloneză a confirmat că autorul a fost reţinut. Potrivit informaţiilor prezentate de autorităţi, un bărbat aflat la volanul unui autoturism a tras în persoane alese la întâmplare, în jurul orei 15.00. Printre răniţi se numără şi agenţi de poliţie. La faţa locului au ajuns numeroase echipaje de poliţie, ambulanţe şi pompieri. Un elicopter al serviciului de ambulanţă aeriană a aterizat în apropierea Bisericii Sfânta Maria, unde au fost concentrate intervenţiile echipelor medicale.

Primăria Cracoviei a anunţat că operaţiunile poliţiei s-au desfăşurat şi pe strada Dietla, iar forţele de ordine au intervenit pentru gestionarea situaţiei. Premierul polonez Donald Tusk a transmis că este informat permanent de ministrul de Interne şi că poliţia investighează motivele atacului şi toate împrejurările în care s-a produs.

Deocamdată, autorităţile nu au oferit informaţii despre identitatea suspectului sau despre motivul pentru care acesta a deschis focul.

Sursa foto: TVN24