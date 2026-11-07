CSM Galaţi a spart gheaţa cu Steaua după două reprize de prelungiri

Etapa a 6-a din Liga Naţională la Baschet Masculin a fost deschisă vineri seara la sala sporturilor Dunărea cu partida CSM Galaţi -Steaua Bucureşti. Echipa gălăţeană condusă de Theodosios Paralikas şi Cătălin Ştefănescu s-a mobilizat exemplar, a crezut în şansa ei până la capăt şi a reuşit să spargă ghinionul din etapele precedente. De data aceasta, baschetbaliştii gălăţeni nu au punctat doar la impresia artistică ci au reuşit să spargă gheaţa şi să obţină prima victorie sezonală.

Meciul a fost un adevărat thriller, nerecomandat celor suferinzi cu inima. Steaua a intrat mai bine în meci, a condus mult timp pe tabela de marcaj, cea mai mare diferenţă fiind consemnată la începutul sfertului trei: 51-35.

Cu Johnson II, Dorneanu, Sanders, Pătru în prim plan, CSM Galaţi a sunat adunarea şi revirimentul. Cursa de urmărire şi-a atins scopul, echipa noastră a trecut în avantaj dar la finalul timpului regulamentar scorul a fost egal 77-77.



Dramatismul a continuat şi după două reprize de prelungiri, CSM Galaţi a avut nervii mai tari şi cu sprijinul suporteri a obţinut o victorie dramatică, prima din acest sezon, scor final: 104-93 (18-22, 17-21,19-16, 23-18, 27-16).

Lotul gălăţean: M.Johnson II 27 puncte, 3 recuperări; Cârstea 3 p, 4 r; Sanders 15 p, 10 r, 2 pase decisive, 2 intercepţii; Păduraru 4 p, o recuperare; Dorneanu 20 p, 4 r, un assits, o intercepţie; Crump 5 p, 3 r; Major 2 p; W.Peterson Jr. 6 p, 1 r, 3 pase decisive; Pătru 15 p. 1 r, 5 a, 1int; Andrieş 7 p, 5 r, 3 a, 1 int; Axinte; Mureşan.

CSM Galaţi ocupă locul 12 cu 7 puncte şi va juca următorul meci sâmbătă 14 noiembrie în deplasare cu CSM Petrolul BBA Ploieşti.