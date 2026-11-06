Lucrări pe strada Brăilei: Se schimbă peste un kilometru de conductă pentru ca gălățenii din Țiglina și Siderurgiștilor să aibă apă fără întreruperi

Lucrările de reabilitare a rețelei de apă potabilă de pe strada Brăilei, pe tronsonul cuprins între Inelul de Rocadă și Bulevardul George Coșbuc, avansează într-un ritm susținut.

Proiectul, derulat de operatorul Apa Canal S.A. Galați, are ca obiectiv principal eliminarea avariilor și asigurarea unei presiuni constante la robinetele cetățenilor, valoarea totală a lucrărilor fiind de 2,2 milioane de lei.

Șantierul presupune o intervenție complexă de infrastructură: înlocuirea conductei de apă pe o lungime de aproximativ 1.200 de metri, reabilitarea integrală a canalului de protecție, înlocuirea branșamentelor existente, precum și schimbarea a 31 de vane de pe traseu și montarea a trei hidranți subterani pentru intervenții de urgență.

Dincolo de cifre, tronsonul de pe strada Brăilei are o importanță strategică majoră pentru rețeaua municipiului Galați. Această magistrală asigură direct debitele și presiunile necesare pentru alimentarea optimă a cartierelor Țiglina I, Țiglina II și a zonei Siderurgiștilor.

Modernizarea aduce și un avantaj tehnic esențial: interconectarea și alimentarea bidirecțională a rețelelor. Practic, noua infrastructură va permite transportul apei în ambele sensuri (dinspre Țiglina spre Siderurgiștilor și invers).

„Această flexibilitate operațională este esențială pentru echilibrarea debitelor și presiunilor în sistem, pentru adaptarea la variațiile de consum și pentru menținerea alimentării în condiții de siguranță inclusiv în situații de avarie sau în timpul unor intervenții tehnice”, au precizat reprezentanții companiei Apa Canal S.A. Galați.

Compania menționează că lucrările se desfășoară într-un ritm alert, obiectivul fiind finalizarea completă a investiției până la sfârșitul acestui an. În același timp, este transmis și un mesaj conducătorilor auto: