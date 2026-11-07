Creditorii Liberty Galaţi au aprobat: De la 463 la 200 de milioane de euro, prețul minim de vânzare

Preţul de pornire pentru vânzarea Combinatului Siderurgic Liberty Galaţi şi a secţiei Tubular a fost stabilit la 200 de milioane de euro, fără TVA, pentru ambele active, după ce creditorii au aprobat noul plan de restructurare, care prevede valorificarea prin negociere directă. Această variantă fusese propusă anterior de administratorii concordatari, dar nu obţinuse susţinerea necesară din partea creditorilor. Anunţul a fost făcut de CITR şi Euro Insol, administratorii concordatari ai celor două societăţi. Votul favorabil deblochează astfel o variantă de vânzare asupra căreia administratorii insistau de mai mult timp.

Statul român a deblocat vânzarea prin negociere directă

Vânzarea prin negociere directă nu este o idee apărută acum. Administratorii concordatari au propus această variantă în cadrul demersurilor de restructurare, însă planul nu obţinuse până acum susţinerea necesară din partea creditorilor, în condiţiile în care statul român, prin Exim Banca Românească şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), are o poziţie decisivă în procedură.

Schimbarea a venit după intervenţia Guvernului. Premierul Luca Niculescu a convocat Comitetul Interministerial pentru protejarea intereselor statului la Liberty Galaţi, iar Executivul a recomandat creditorilor aprobarea planului de restructurare. Ulterior, administratorii concordatari au anunţat că planul a fost aprobat.

Astfel, varianta negocierii directe, susţinută de administratori de mai mult timp, a primit în cele din urmă undă verde din partea creditorilor.

De la 463 la 200 de milioane de euro

Noua valoare de pornire vine după două încercări de vânzare prin licitaţie care nu au atras cumpărători. La prima procedură, activele au fost scoase la vânzare la aproximativ 709 milioane de euro, iar la următoarea încercare preţul a coborât la aproximativ 463 de milioane de euro. Nici la acel nivel nu a apărut vreun ofertant.

Acum, administratorii propun un preţ de pornire de 200 de milioane de euro, fără TVA, pentru Combinatul Siderurgic Galaţi şi secţia Tubular, împreună.

Este o reducere considerabilă faţă de ultima valoare de pornire anunţată, însă procedura va avea alte reguli. Cumpărătorii nu vor fi selectaţi exclusiv în funcţie de suma oferită. Potrivit administratorilor, vor conta şi capacitatea investitorilor de a reporni producţia şi perspectivele de continuare a activităţii industriale.

Când începe efectiv vânzarea

După aprobarea creditorilor, activele nu pot fi scoase imediat la vânzare. CITR şi Euro Insol trebuie să solicite mai întâi omologarea planului de către judecătorul-sindic. După această etapă, va fi publicat anunţul oficial de vânzare, cu regulile de participare, calendarul şi termenul-limită pentru depunerea ofertelor angajante.

Administratorii spun că există investitori interesaţi, iar Guvernul a anunţat anterior că cinci investitori au intrat în discuţie, dintre care trei au analizat deja perspectiva unei investiţii la Galaţi. Din sursele noastre se pare că este vorba despre: grupul indian Jindal, ucrainieni de la Metinvest, compania românească UMB, grupul de firme irakian Galiwa şi chinezii de la Risun.

Miza rămâne repornirea combinatului

Aprobarea planului vine într-un moment critic pentru platforma siderurgică gălăţeană, unde activitatea industrială este oprită, iar angajaţii aşteaptă de luni întregi o soluţie pentru reluarea producţiei şi recuperarea drepturilor salariale. Guvernul a anunţat că intenţionează să prelungească pentru încă şase luni plata salariilor din Fondul de garantare pentru cei aproximativ 2.400 de angajaţi activi, perioadă în care ar urma să se desfăşoare negocierile cu investitorii.