Potrivit reprezentanţilor spitalului, sunt căutaţi medici specialişti şi medici rezidenţi aflaţi în ultimul an de pregătire, în următoarele specialităţi deficitare şi esenţiale pentru îngrijirea micilor pacienţi:
Conducerea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan” Galaţi precizează că viitorii colegi vor beneficia de oportunităţi de dezvoltare profesională şi vor lucra într-o echipă multidisciplinară dedicată sănătăţii copiilor.
Medicii specialişti şi rezidenţii în ultimul an interesaţi să se alăture echipei pot lua legătura cu reprezentanţii unităţii medicale prin e-mail, la adresa secretariat@spcopgalati.ro, sau la numărul de telefon 0758 330 596.