Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan” din Galaţi îşi extinde echipa medicală şi a lansat un anunţ de recrutare adresat medicilor care doresc să îşi desfăşoare activitatea în cadrul unităţii sanitare gălăţene.

Potrivit reprezentanţilor spitalului, sunt căutaţi medici specialişti şi medici rezidenţi aflaţi în ultimul an de pregătire, în următoarele specialităţi deficitare şi esenţiale pentru îngrijirea micilor pacienţi:

Neurologie Pediatrică;

Psihiatrie Pediatrică.

Ce oferă spitalul şi cum pot aplica medicii interesaţi

Conducerea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan” Galaţi precizează că viitorii colegi vor beneficia de oportunităţi de dezvoltare profesională şi vor lucra într-o echipă multidisciplinară dedicată sănătăţii copiilor.

Medicii specialişti şi rezidenţii în ultimul an interesaţi să se alăture echipei pot lua legătura cu reprezentanţii unităţii medicale prin e-mail, la adresa secretariat@spcopgalati.ro, sau la numărul de telefon 0758 330 596.