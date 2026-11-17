Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) anunţă că a sesizat Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) şi solicită Guvernului explicaţii oficiale cu privire la contractele de înzestrare militară în valoare de aproximativ 5,7 miliarde de euro încheiate cu grupul german Rheinmetall în cadrul programului european SAFE.

Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial al partidului, formaţiunea reclamă lipsa de transparenţă a negocierilor şi contradicţiile dintre angajamentele publice privind producţia locală şi prevederile din documente.

AUR susţine că demersurile pe această temă au început din mai 2026, prin interpelări şi solicitări de documente formulate de deputatul Ramona Ioana Bruynseels şi senatorul Cătălin Silegeanu privind criteriile de selecţie şi ponderea de 60% a participării industriale româneşti.

În plângerea depusă la DNA, formaţiunea solicită verificarea modului de atribuire a contractelor şi a fundamentării preţurilor. Totodată, Comisia de Apărare a partidului invocă diferenţe între datele oficiale privind localizarea producţiei şi aminteşte de penalităţile de 8,7 milioane de euro aplicate anterior Rheinmetall pentru nerespectarea unor termene.

Solicitările AUR către Executiv:

Prezentarea cronologiei negocierilor şi a mecanismelor de control.

Efectuarea unui audit independent privind beneficiile economice naţionale.

Informarea periodică a Parlamentului despre stadiul livrărilor.

AUR precizează că susţine înzestrarea armatei, însă subliniază necesitatea unui transfer tehnologic real şi a sprijinirii industriei de apărare din România.