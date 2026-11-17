Galaţiul face un nou pas în consolidarea unei comunităţi dedicate leadershipului, educaţiei, antreprenoriatului şi implicării civice.

Vineri, 13 noiembrie 2026, în sala de conferinţe a Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” din Galaţi, a avut loc lansarea oficială a Future Romania – VIRO HUB Galaţi, un proiect care îşi propune să conecteze oameni, idei şi resurse pentru dezvoltarea comunităţii locale.

Evenimentul a reunit aproximativ 180 de participanţi — reprezentanţi ai administraţiei publice, ai mediului universitar şi de afaceri, ai societăţii civile, precum şi tineri interesaţi de implicarea activă în viaţa oraşului.

Cine a luat cuvântul la evenimentul de lansare

În cadrul conferinţei au susţinut intervenţii despre leadership public, educaţie, antreprenoriat, inovare şi dezvoltarea comunităţilor următorii speakeri:

Cristina-Claudia Patriche – preşedinte Future Romania – VIRO HUB Galaţi;

Gabriel Silion – vicepreşedinte VIRO HUB Galaţi;

Oana Babagianu – CEO Future Romania;

Sebastian Burduja – lector Future Romania;

Valentin Ştefan – lector Future Romania;

Andreea Paul – lector Future Romania, profesor universitar la Academia de Studii Economice din Bucureşti şi fondatoare INACO;

Ovidiu Dimofte – director general Toyota Brăila;

Cristian Dobre – director BRD Galaţi;

Ştefan Popa – CEO Agress Business Group şi preşedinte Romanian Business Leaders (RBL);

Alexandru Căpăţînă – prodecan al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi;

Liliana Cristea – director executiv al Fundaţiei Comunitare Galaţi.

„Am pornit de la trei oameni şi am ajuns astăzi la o echipă de 32 de membri”

Cristina-Claudia Patriche, preşedintele Future Romania – VIRO HUB Galaţi, a subliniat că lansarea hub-ului este rezultatul a şase luni de construcţie şi implicare:

„Lansarea VIRO HUB Galaţi este mai mult decât un eveniment. Este rezultatul a şase luni de muncă, încredere, implicare şi construcţie. Am pornit de la trei oameni şi am ajuns astăzi la o echipă de 32 de membri care cred că schimbarea începe prin implicare. Ne dorim să construim o comunitate în care ideile să nu rămână doar la nivel de intenţie, ci să devină proiecte, parteneriate şi rezultate concrete. Cred că Galaţiul are oameni valoroşi, profesionişti cu experienţă şi tineri cu potenţial, iar misiunea noastră este să îi aducem împreună.”

Care sunt principalele direcţii de acţiune ale VIRO HUB Galaţi

Parte a reţelei naţionale Future Romania, noul hub îşi propune să devină un punct de întâlnire şi colaborare între tineri, profesionişti, antreprenori, instituţii publice, universităţi şi ONG-uri, concentrându-se pe: