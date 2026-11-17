Vineri, 13 noiembrie 2026, în sala de conferinţe a Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” din Galaţi, a avut loc lansarea oficială a Future Romania – VIRO HUB Galaţi, un proiect care îşi propune să conecteze oameni, idei şi resurse pentru dezvoltarea comunităţii locale.
Evenimentul a reunit aproximativ 180 de participanţi — reprezentanţi ai administraţiei publice, ai mediului universitar şi de afaceri, ai societăţii civile, precum şi tineri interesaţi de implicarea activă în viaţa oraşului.
În cadrul conferinţei au susţinut intervenţii despre leadership public, educaţie, antreprenoriat, inovare şi dezvoltarea comunităţilor următorii speakeri:
Cristina-Claudia Patriche, preşedintele Future Romania – VIRO HUB Galaţi, a subliniat că lansarea hub-ului este rezultatul a şase luni de construcţie şi implicare:
„Lansarea VIRO HUB Galaţi este mai mult decât un eveniment. Este rezultatul a şase luni de muncă, încredere, implicare şi construcţie. Am pornit de la trei oameni şi am ajuns astăzi la o echipă de 32 de membri care cred că schimbarea începe prin implicare. Ne dorim să construim o comunitate în care ideile să nu rămână doar la nivel de intenţie, ci să devină proiecte, parteneriate şi rezultate concrete. Cred că Galaţiul are oameni valoroşi, profesionişti cu experienţă şi tineri cu potenţial, iar misiunea noastră este să îi aducem împreună.”
Parte a reţelei naţionale Future Romania, noul hub îşi propune să devină un punct de întâlnire şi colaborare între tineri, profesionişti, antreprenori, instituţii publice, universităţi şi ONG-uri, concentrându-se pe: