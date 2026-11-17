Un accident feroviar grav s-a produs marți dimineață, 17 noiembrie 2026, în capitala Cehiei, unde două trenuri de pasageri s-au ciocnit pe un pod feroviar, în apropierea gării centrale din Praga.

Potrivit informațiilor transmise de Antena 3 CNN, bilanțul victimelor a ajuns la 46 de persoane rănite, dintre care patru se află în stare gravă.

Impactul s-a produs în jurul orei locale 07:00. Reprezentanții pompierilor din Praga au precizat că ambele garnituri circulau cu viteză redusă în momentul coliziunii, astfel încât nu s-au înregistrat distrugeri majore ale vagoanelor.

Intervenție de amploare și trafic feroviar blocat

Autoritățile cehe au activat cel de-al doilea nivel de alertă și au mobilizat la fața locului zece echipaje de ambulanță, patru echipaje medicale cu medic, pompierii și un vehicul special pentru evacuarea pasagerilor. Toate persoanele rănite au fost evaluate la fața locului și transportate la spitalele din Praga, anchetatorii demarând o investigație pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului.

Din cauza intervenției și a cercetărilor, circulația feroviară pe tronsonul afectat a fost suspendată pentru mai multe ore, zeci de trenuri fiind deviate către alte stații din oraș (Praha-Vysočany, Praha-Libeň și Praha-Holešovice).

Operatorul feroviar České dráhy a anunțat că pasagerii își pot continua călătoriile folosind rețeaua de transport public din Praga.

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