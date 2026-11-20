Rockstar Games nu pare să aibă în plan introducerea unui mod de performanţă care să permită rularea Grand Theft Auto VI la 40 sau 60 FPS pe consolele actuale. Marc Chambers, directorul de producţie tehnologică al companiei, a explicat că limitarea este cauzată în principal de puterea de procesare a hardware-ului disponibil, chiar şi în cazul consolei PlayStation 5 Pro.

Optimizarea unui joc atât de ambiţios reprezintă o provocare considerabilă pentru Rockstar, mai ales în condiţiile în care actuala generaţie de console se bazează pe platforme hardware lansate în urmă cu mai mulţi ani. Deşi PS5 Pro beneficiază de un procesor grafic mai performant şi de tehnologii suplimentare de upscaling, acestea nu sunt suficiente pentru a permite rularea simulării complexe din GTA VI la 60 de cadre pe secundă.

Declaraţiile lui Chambers confirmă, practic, ceea ce mulţi jucători bănuiau deja: procesorul consolei reprezintă principalul obstacol în atingerea unui framerate mai ridicat.

De ce nu poate GTA VI să ruleze la 60 FPS pe PS5 Pro?

Numeroşi fani au cerut introducerea unui Performance Mode, care să sacrifice o parte din calitatea grafică pentru a oferi o experienţă mai fluidă, la 40 sau chiar 60 FPS. Rockstar pare însă să fi exclus această posibilitate pentru actualele console.

Într-un interviu acordat publicaţiei Kotaku, Marc Chambers a explicat că versiunea standard a jocului foloseşte reflexii cu ray tracing şi iluminare globală bazată pe aceeaşi tehnologie. Pe PS5 Pro, experienţa vizuală este îmbunătăţită suplimentar prin umbre ray tracing şi o claritate mai bună, obţinută cu ajutorul tehnologiei PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR).

Iată ce a declarat reprezentantul Rockstar:

„Configuraţia noastră grafică de bază utilizează reflexii ray tracing şi iluminare globală. Pe PS5 Pro, aceasta este îmbunătăţită prin adăugarea umbrelor ray tracing, precum şi printr-o claritate generală mai bună, datorită tehnologiei PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). PS5 Pro dispune de un procesor grafic îmbunătăţit şi de o tehnologie de upscaling pe care le folosim pentru a creşte fidelitatea vizuală a jocului. Deşi procesorul consolei PS5 Pro este puţin mai performant decât cel al modelului standard, acesta nu este suficient de puternic pentru a rula simularea complexă a jocului la un framerate mai ridicat.”

Cu alte cuvinte, problema nu ţine doar de placa grafică sau de rezoluţia la care este redat jocul. Simularea lumii din GTA VI solicită intens procesorul, iar reducerea calităţii efectelor vizuale nu ar rezolva neapărat această limitare.

PC-ul ar putea fi singura soluţie pentru 60 FPS sau mai mult

Pentru jucătorii care îşi doresc o experienţă la 60 FPS sau peste această valoare, perspectivele nu sunt tocmai încurajatoare în cazul consolelor actuale.

Cel mai probabil, aceştia vor trebui să aştepte versiunea pentru PC, unde hardware-ul mai performant ar putea permite atingerea unor rate de cadre superioare. O altă posibilitate ar fi o eventuală versiune optimizată pentru viitoarea generaţie de console.

Până atunci, posesorii de PlayStation 5, PlayStation 5 Pro şi Xbox Series X/S vor trebui să se mulţumească cu limitele de performanţă stabilite de Rockstar.

Rămâne de văzut dacă viitoarele optimizări software vor putea aduce îmbunătăţiri suplimentare, însă declaraţiile lui Marc Chambers sugerează că un Performance Mode la 60 FPS nu reprezintă o prioritate şi nici o opţiune realistă pentru actuala generaţie de console.