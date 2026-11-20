Instagram lansează o actualizare care le oferă utilizatorilor posibilitatea de a modifica Story-urile după publicare, fără să fie nevoiţi să le şteargă şi să le posteze din nou. Noua funcţie permite editarea textului, muzicii, stickerelor şi desenelor timp de maximum 15 minute de la distribuire, păstrând în acelaşi timp vizualizările, aprecierile şi răspunsurile primite.

Anunţul a fost făcut de Adam Mosseri, şeful Instagram, iar schimbarea rezolvă una dintre limitările mai vechi ale platformei. Până acum, o simplă greşeală de scriere sau uitarea unei melodii putea însemna ştergerea întregului Story şi publicarea unei versiuni noi.

Cum poţi edita un Story pe Instagram după publicare

Noua opţiune permite modificarea mai multor elemente ale unui Story deja publicat, fără pierderea interacţiunilor acumulate.

Utilizatorii pot schimba:

Textul şi eventualele greşeli de scriere;

Melodia sau muzica adăugată;

Stickerele şi elementele grafice;

Desenele realizate direct în editor.

Există însă o limită importantă: modificările pot fi făcute doar în primele 15 minute de la publicarea Story-ului.

Pentru a utiliza funcţia, trebuie să deschizi Story-ul publicat, să apeşi pe meniul cu trei puncte din colţul din dreapta jos şi să selectezi opţiunea „Edit Story”. Ulterior, poţi face modificările dorite fără să pierzi vizualizările, aprecierile sau răspunsurile deja primite.

Interesant este că funcţia fusese identificată încă din aprilie de Alessandro Paluzzi, un specialist cunoscut pentru descoperirea unor caracteristici Instagram aflate în dezvoltare. Acum, platforma a confirmat oficial lansarea acesteia.

Instagram pregăteşte şi stickere, fonturi şi culori noi

Actualizarea nu se limitează la editarea Story-urilor după publicare. Instagram introduce şi mai multe instrumente noi pentru personalizarea conţinutului.

Printre noutăţi se numără fonturi suplimentare, culori şi forme noi pentru stickere. Platforma modifică şi modul în care acestea sunt afişate, introducând foi de stickere care ar trebui să faciliteze navigarea şi identificarea elementelor dorite.

De asemenea, compania schimbă modul de selectare a mai multor fotografii pentru Story-uri şi adaugă noi posibilităţi de personalizare a fundalurilor, inclusiv efecte de blur, culori suplimentare şi degradeuri.

Aceste instrumente sunt concepute pentru a simplifica procesul de creare a conţinutului şi pentru a oferi mai multă libertate utilizatorilor care publică frecvent fotografii şi videoclipuri.

O schimbare mică, dar importantă pentru utilizatorii Instagram

Posibilitatea de a edita Story-urile după publicare rezolvă o problemă practică pentru milioane de utilizatori. Până acum, orice modificare importantă presupunea ştergerea conţinutului şi pierderea interacţiunilor deja acumulate.

Prin introducerea limitei de 15 minute, Instagram oferă o perioadă scurtă în care greşelile pot fi corectate fără consecinţe asupra vizibilităţii postării.

În paralel, noile stickere, fonturi şi opţiuni pentru fundal arată că Meta continuă să investească în instrumentele de creare a conţinutului, într-un moment în care Story-urile rămân una dintre cele mai utilizate funcţii ale platformei.