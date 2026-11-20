Asociaţia Vocea Medicală lansează un apel public către organizaţiile neguvernamentale din Galaţi şi către locuitorii oraşului pentru susţinerea deblocării lucrărilor de modernizare a Falezei Dunării.

Organizaţia a iniţiat o petiţie online prin care încearcă să mobilizeze societatea civilă în sprijinul reluării proiectului. În apelul său, reprezentanţii Asociaţiei Vocea Medicală descriu Faleza Dunării drept un simbol al oraşului şi principalul spaţiu de promenadă al gălăţenilor, dar şi un loc important pentru sănătatea fizică şi mintală a populaţiei.

Organizaţia susţine că accesul la spaţii publice deschise, sigure şi funcţionale este esenţial pentru un stil de viaţă sănătos, în condiţiile în care Faleza este folosită zilnic de copii, tineri, părinţi, vârstnici şi persoane aflate în recuperare pentru plimbări, alergare, ciclism şi alte activităţi în aer liber. Apelul se adresează tuturor ONG-urilor, indiferent de domeniul de activitate, de la organizaţii civice şi culturale până la cele sportive, de tineret şi de sănătate. Vocea Medicală le invită să susţină demersul şi să transmită un mesaj comun către autorităţile şi factorii de decizie.

Totodată, gălăţenii sunt îndemnaţi să semneze petiţia, să distribuie apelul şi să îşi exprime public sprijinul pentru deblocarea proiectului.

„FALEZA DUNĂRII APARŢINE TUTUROR GĂLĂŢENILOR. Este momentul ca societatea civilă să îşi facă auzită vocea, cu responsabilitate şi determinare, pentru ca acest spaţiu vital al oraşului să redevină sigur, modern şi pe deplin deschis comunităţii”, transmit reprezentanţii asociaţiei.

Petiţia a fost intitulată „Apel public pentru deblocarea lucrărilor la Faleza Dunării”, iar mesajul central al iniţiatorilor este că Galaţiul are dreptul la o faleză modernizată.

Demersul vine în contextul blocării lucrărilor de modernizare a Falezei Dunării, proiect care a devenit subiectul unei dispute publice şi juridice.

Petiţia poate fi accesată AICI

„Asociaţia Vocea Medicală, organizaţie dedicată promovării sănătăţii publice, prevenţiei şi implicării civice în comunitate, adresează un apel public ferm şi solidar către toate asociaţiile, fundaţiile şi organizaţiile neguvernamentale din Municipiul Galaţi şi judeţul Galaţi, precum şi către toţi cetăţenii Municipiului Galaţi, pentru a susţine împreună deblocarea urgentă a lucrărilor la Faleza Dunării.

APEL PUBLIC PENTRU DEBLOCAREA LUCRĂRILOR LA FALEZA DUNĂRII

FALEZA DUNĂRII este simbolul identitar al oraşului nostru şi cel mai important spaţiu de promenadă al gălăţenilor.

FALEZA DUNĂRII este o infrastructură esenţială pentru sănătatea fizică şi mintală a întregii comunităţi:

Sănătate prin mişcare în aer liber: Faleza este principalul loc în care mii de gălăţeni – copii, tineri, părinţi, vârstnici şi persoane aflate în recuperare – ies zilnic pentru mers pe jos, alergare, ciclism şi recreere în aer liber. Blocarea proiectului cde Modernizare a Falezei Dunării limitează accesul cetăţenilor la un stil de viaţă activ şi sănătos.

Calitatea vieţii şi coeziunea socială: Un oraş sănătos are nevoie de spaţii publice deschise, sigure, curate şi funcţionale, care să încurajeze socializarea, sportul de masă şi evenimentele comunitare.

INVITĂM toate ONG-urile, asociaţiile civice, culturale, sportive, de tineret şi de sănătate din municipiul şi judeţul Galaţi să se alăture acestui demers comun, dincolo de orice diferenţe de domeniu, pentru a transmite un mesaj unitar către factorii de decizie.

ÎNDEMNĂM fiecare locuitor al municipiului şi judeţului Galaţi să susţină public acest apel, să distribuie mesajul şi să îşi exprime sprijinul civic pentru redarea Falezei Dunării comunităţii.

FALEZA DUNĂRII APARŢINE TUTUROR GĂLĂŢENILOR. Este momentul ca societatea civilă să îşi facă auzită vocea, cu responsabilitate şi determinare, pentru ca acest spaţiu vital al oraşului să redevină sigur, modern şi pe deplin deschis comunităţii.

GALAŢIUL ARE DREPTUL LA O FALEZĂ MODERNIZATĂ!”