Laura Bălan, artista care a cucerit TikTok-ul, vine la Festivalul Național „Baladele Dunării” de la Galați. Intrarea este liberă! 

Sâmbătă, 7 noiembrie 2026, începând cu ora 18:30, sala de spectacole a Casei de Cultură a Studenților (CCS) Galați va găzdui cea de-a XXVIII-a ediție a Festivalului Național Studențesc de Muzică Folk „Baladele Dunării”. Printre cele mai așteptate momente ale serii se numără urcarea pe scenă a Laurei Bălan.

Laura Bălan este o artistă originară din Galați, absolventă de Canto, care s-a mutat în București doar cu o valiză pentru a-și urma visul, devenind un fenomen național pe TikTok în vara anului 2026 cu piesa virală „Alex Stamate”.

Evenimentul reprezintă o manifestare cultural-artistică de tradiție, organizată sub formă de competiție la nivel național. Publicul gălățean va avea ocazia să urmărească evoluția celor mai buni soliști și grupuri folk din centrele studențești din țară, dar și recitaluri de excepție susținute de nume reprezentative ale genului, accesul spectatorilor fiind complet gratuit.

Recitaluri de excepție: „Alex Stamate” și 25 de ani de Țapinarii

Programul din acest an promite o seară memorabilă pentru iubitorii muzicii de calitate. Pe lângă Concursul Național Studențesc și Gala Laureaților – unde juriul de specialiști va acorda premii pentru interpretare, creație și trofeul festivalului –, scena CCS va vibra în cadrul unor recitaluri de excepție.

Printre cele mai așteptate momente ale serii se numără urcarea pe scenă a Laurei Bălan, artista independentă care a cucerit platformele sociale și a devenit virală pe TikTok cu piesa „Alex Stamate”.

După ce și-a terminat studiile în Galați, ea și-a luat lucrurile și a plecat fără niciun plan în Capitală. Inițial, și-a căutat de muncă și a lucrat ca profesoară de canto la o școală privată. Ulterior, aceasta și-a dat demisia și a continuat să se dedice în totalitate muzicii.

„Fără niciun gând. Mi-am dat seama că în Galați nu sunt foarte multe oportunități pe partea asta de a activa ca artist de muzică pop și că dacă îmi doresc să fac niște pași mai concreți în direcția asta, aș avea mai multe oportunități în București. Am încercat să-mi găsesc de muncă mai întâi ca să fac mutarea și nu am găsit. Și am zis că ok, dacă tot aștept să vină o oportunitate, s-ar putea să nu vină niciodată. Așa că în două săptămâni mi-am găsit o chirie, mi-am luat valiza și m-am mutat fără niciun plan”, a povestit ea.

Atmosfera va fi completată în mod ideal de spiritul nonconformist al cunoscutei trupe „Țapinarii”, care aniversează un sfert de secol de folk alternativ.

Un proiect de tradiţie al Casei de Cultură a Studenţilor Galaţi

La festival vor concura artiști afiliați Caselor de Cultură ale Studenților din București, Cluj-Napoca, Iași, Galați, Petroșani și Târgu Mureș, proiectul fiind finanțat de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Valentina Balcan, directorul Casei de Cultură a Studenților Galați, a evidențiat valoarea acestui eveniment de tradiție pentru comunitate, declarând: