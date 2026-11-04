Înfrângere electorală pentru Donald Trump. Democraţii au câştigat controlul ambelor camere ale Congresului SUA

Partidul Democrat a obţinut o victorie importantă la alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite, reuşind să preia controlul atât asupra Senatului, cât şi asupra Camerei Reprezentanţilor. Rezultatul reprezintă o schimbare majoră a raportului de forţe de la Washington şi îi va limita preşedintelui Donald Trump posibilitatea de a-şi promova agenda politică în ultimii doi ani ai mandatului.

Alegerile desfăşurate marţi, 3 noiembrie, au adus câştiguri importante pentru democraţi inclusiv în state considerate tradiţional fiefuri republicane. Potrivit agenţiei Reuters, alegătorii au sancţionat administraţia Trump pe fondul nemulţumirilor legate de costul vieţii, războiul din Iran şi acuzaţiile de corupţie care au afectat încrederea în conducerea de la Washington.

Conform celor mai recente rezultate centralizate de presa americană şi internaţională, democraţii au obţinut majoritatea în ambele camere ale Congresului. În Senat, aceştia au ajuns la 54 de locuri, dintre care două sunt ocupate de independenţi care fac parte din grupul parlamentar democrat, în timp ce republicanii au 44 de mandate, potrivit centralizării The Guardian. Rezultatele pentru două dintre cele 35 de mandate puse în joc nu erau încă definitive.

În Camera Reprezentanţilor, democraţii au ajuns la 228 de mandate, faţă de 139 pentru republicani, în condiţiile în care numărătoarea continuă pentru o parte dintre cele 435 de locuri. Pentru obţinerea majorităţii sunt necesare 218 mandate.

Democraţii au câştigat inclusiv în state republicane

Unul dintre cele mai importante rezultate ale scrutinului s-a înregistrat în Texas, stat care a votat în mod tradiţional pentru republicani. Democratul James Talarico a câştigat cursa pentru Senat în faţa republicanului Ken Paxton.

Tot în Texas, democraţii au obţinut şi victoria în cursa pentru funcţia de guvernator, prin Gina Hinojosa, înfrângându-l pe republicanul Greg Abbott, potrivit rezultatelor relatate de Reuters.

În Kansas, democratul Adam Hamilton a câştigat în faţa republicanului Roger Marshall. Victoria este una cu semnificaţie istorică, deoarece statul nu mai trimisese un senator democrat în Congres din 1932.

În Ohio, democratul Sherrod Brown a câştigat cursa pentru Senat, iar în Georgia, Jon Ossoff şi-a păstrat mandatul. Rezultatele au arătat că pierderile republicanilor nu s-au limitat la statele în care competiţia era considerată strânsă înaintea alegerilor.

Nemulţumirile economice, printre principalele motive ale votului

Potrivit analizelor Reuters, costul ridicat al vieţii a fost una dintre principalele preocupări ale alegătorilor. Inflaţia, preţurile şi efectele tarifelor comerciale impuse de administraţia Trump au reprezentat teme importante în campania electorală.

Un alt factor a fost războiul din Iran, care a alimentat nemulţumirile faţă de politica administraţiei americane.

Datele sondajelor realizate la ieşirea de la urne de SSRS, în cadrul unui consorţiu de instituţii media americane din care a făcut parte şi Associated Press, arată că aproximativ jumătate dintre alegători au privit scrutinul ca pe o ocazie de a-şi exprima dezaprobarea faţă de Donald Trump. Aproximativ trei sferturi dintre respondenţi s-au declarat nemulţumiţi sau furioşi în legătură cu direcţia în care se îndreaptă ţara.

Ce înseamnă rezultatul pentru Donald Trump

Preluarea controlului Congresului de către democraţi va schimba raportul de forţe dintre Casa Albă şi legislativul american. După instalarea noului Congres, în ianuarie 2027, democraţii vor putea bloca sau modifica iniţiative legislative ale administraţiei, vor avea posibilitatea să declanşeze investigaţii parlamentare şi vor putea împiedica confirmarea unor numiri importante în administraţia federală şi în sistemul judiciar.

Donald Trump îşi păstrează însă prerogativele prezidenţiale, inclusiv dreptul de veto asupra legilor adoptate de Congres. Prin urmare, următorii doi ani ar putea fi marcaţi de confruntări politice şi negocieri dificile între preşedinte şi majoritatea democrată din legislativ. Potrivit Reuters, Trump a declarat că acceptă rezultatul alegerilor şi că este dispus să colaboreze cu democraţii, deşi a avertizat că va folosi dreptul de veto împotriva proiectelor legislative pe care le consideră inacceptabile.