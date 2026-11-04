Now Reading: Investiție majoră în nordul județului Galați. Costel Fotea: „Modernizăm din temelii infrastructura rutieră, o legătură strategică spre Autostrada Moldovei și vama Albița” 

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    Investiție majoră în nordul județului Galați. Costel Fotea: „Modernizăm din temelii infrastructura rutieră, o legătură strategică spre Autostrada Moldovei și vama Albița” 

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Investiție majoră în nordul județului Galați. Costel Fotea: „Modernizăm din temelii infrastructura rutieră, o legătură strategică spre Autostrada Moldovei și vama Albița” 

Cătălin Mihai MOGAȘtirea zilei04.11.2026

CJ Galați modernizează axa rutieră Berheci Gohor Brăhășești

Consiliul Județean Galați desfășoară lucrări de mare anvergură în nordul județului, unde se lucrează intens pe toate secțiunile tronsonului rutier Berheci – Gohor – Corcioveni – Brăhășești.

Proiectul vizează modernizarea integrală a drumurilor județene de pe axa E581 – DJ 241 – DJ 241A – DJ 241G. Această investiție deosebit de importantă reprezintă o prioritate administrativă care va asigura o conectivitate net superioară pentru comunitățile locale cu municipiul Tecuci, dar și cu arterele rutiere majore care fac legătura cu E85, viitoarea Autostradă a Moldovei, și punctul de trecere a frontierei de la Albița. 

Lucrările complexe prevăd lărgirea platformei drumului la 8 metri, reabilitarea a 3 poduri și a 45 de podețe, precum și amenajarea a 200 de accese carosabile către proprietăți. Totodată, proiectul include modernizarea a 21 de stații de transport public, realizarea sistemelor de colectare a apelor pluviale și măsuri de siguranță rutieră de ultimă generație, precum treceri de pietoni cu LED, marcaje rezonatoare și elemente reflectorizante pentru un trafic anual estimat la 1,5 milioane de persoane. În plus, investiția are și o componentă ecologică importantă, ce prevede împădurirea a 7 hectare de teren din zonă. 

Președintele Consiliului Județean Galați a subliniat că noul coridor rutier va deschide mari perspective economice pentru aceste localități. Costel Fotea a declarat:

„Drumuri mai bune, un trai mai bun pentru cei 15.000 de locuitori din Berheci, Gohor, Corcioveni şi Brăhăşeşti. Modernizăm din temelii infrastructura rutieră din nordul judeţului Galaţi. Sunt drumuri de care depind zi de zi peste 15.000 de oameni, iar prin acest proiect deschidem noi perspective de dezvoltare pentru o zonă mai izolată, dar cu un ridicat potenţial de creştere. Drumurile modernizate atrag investiţii, sprijină afacerile locale și generează noi locuri de muncă.” 

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