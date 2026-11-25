Superliga a programat partidele primei etape din returul sezonului regular. După un meci cu cântec influenţat de decizii de arbitraj, Oţelul Galaţi a pierdut în deplasare cu CFR Cluj, scor 2-3, şi a ajuns la o serie de 10 meciuri fără victorie. Roş-alb-albaştrii lui Rui Duarte trebuie să întrerupă seria negativă duminică, 29 noiembrie, de la pra 15.00, când primesc vizita arădenilor de la UTA.

Cum meciul se desfăşoară în minivacanţa de Sf. Andrei, care este ocrotitorul Galaţiului, organizatorii au pregătit o promoţie specială: fiecare suporter care achiziţionează un bilet online la Tribuna a II-a va primi şi o invitaţie gratuită, având astfel posibilitatea să fie însoţit de cineva cunoscut. De asemenea, la meciul cu arădenii, suporterii Oţelului Galaţi sunt aşteptaţi să se implice în acţiunea caritabilă „Fii Moş Crăciun”.

Rezultate complete etapa a 16-a: FC Botoşani – FC Voluntari 3-3, Farul Constanţa – U Cluj 2-3, FK Csikszereda – Corvinul 0-4, CFR 1907 Cluj – OŢELUL GALAŢI 3-2, Dinamo – Petrolul 0-1, UTA Arad – U Craiova 2-6, FC Argeş – FCSB 0-0, Sepsi OSK – Rapid 1-3.

Clasament

U Craiova 36 puncte Rapid 34 p Dinamo 33 p Petrolul 30 p U Cluj 29 p Corvinul 25 p Farul 24 p CFR Cluj 22 p FCSB 22 p UTA 18 p Sepsi OSK 18 p FC Botoşani 16 p FC Argeş 16 p OŢELUL GALAŢI 13 p FC Voluntari 9 p FK Csikszereda 6 p

Programul celei de-a 17-a etape: vineri, 27 noiembrie: U Cluj – Sepsi OSK, ora 17.00, Petrolul – FC Argeş, ora 20.00; sâmbătă, 28 noiembrie: FC Voluntari – CFR Cluj, ora 14.30, Corvinul – Farul, ora 17.00, FCSB – FK Csikszereda, ora 20.00; Duminică, 29 noiembrie: OŢELUL GALAŢI – UTA, ora 15.00, Rapid – FC Botoşani, ora 20.00; Luni, 30 noiembrie: U Craiova – Dinamo, ora 20.00.