Festivalul MATCATHON, organizat de Asociația LOCALITY pentru tinerii din comunele județului Galați, a fost premiat la Gala Tinerilor din Mediul Rural 2026, eveniment desfășurat sâmbătă, 21 noiembrie, la Sâncraiu, județul Cluj. Distincția, acordată de Guvernanța programului European Youth Village, recunoaște inițiativa născută la Matca drept „o poveste despre schimbare care a contribuit la dezvoltarea tinerilor din mediul rural”, fiind singurul proiect din județul Galați premiat în cadrul galei naționale.

Un spațiu de implicare civică pentru tinerii din satele Galațiului

MATCATHON a apărut din nevoia tinerilor din mediul rural de a avea acces la educație non-formală și la un cadru în care să își facă vocea auzită. Atelierele abordează teme actuale, de la retorică, comunicare publică și implicare civică, până la funcționarea algoritmilor rețelelor sociale, combaterea dezinformării online și oportunitățile europene prin programul Erasmus+.

La cea mai recentă ediție, a treia, desfășurată în perioada 14–16 august 2026 în comuna Matca, peste 80 de tineri din Matca, Valea Mărului, Independența, Fântânele, Cuza Vodă, Corod, Cudalbi și Grivița au participat la 18 ateliere interactive și la sesiuni de consultare publică despre viitorul comunităților lor.

„Acest premiu le aparține tinerilor din satele Galațiului. Ei au demonstrat că, atunci când primesc un spațiu și încredere, pot schimba lucruri în comunitatea lor. MATCATHON nu a fost niciodată doar un festival, ci un loc în care tinerii din mediul rural își descoperă vocea. De aceea, în acest moment suntem deja la a treia ediție și dorim să extindem aria de acțiune! Mulțumim voluntarilor, partenerilor și tuturor oamenilor care au alergat, au donat și ne-au fost alături. Este o recunoaștere pentru întregul județ și o motivație să mergem mai departe”, a declarat Adina Zoican, președinta Asociației LOCALITY.

Planuri de extindere în județul Galați

După această recunoaștere națională, Asociația LOCALITY își propune să extindă festivalul în județul Galați și invită autoritățile locale, școlile, companiile și gălățenii să se alăture proiectului ca parteneri, voluntari sau donatori.

Ediția din 2026 a fost finanțată prin Semimaraton Galați, program al Fundației Comunitare Galați — în cadrul căruia alergătorii și donatorii au strâns aproximativ 15.000 de lei pentru festival —, cu sprijinul Primăriei Comunei Matca, al Primăriei Comunei Valea Mărului și al companiei Alewijnse.