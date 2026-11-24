Valentina Kramer, manager al Spitalului Municipal „Anton Cincu” din Tecuci, judeţul Galaţi, s-a aflat în stare de incompatibilitate, după ce a exercitat simultan funcţia de conducere din spital şi pe cea de administrator al unei societăţi comerciale, potrivit Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI).

Conform informării ANI, situaţia de incompatibilitate a fost identificată în perioada 7 iunie 2023 – 25 martie 2026, interval în care Valentina Kramer a ocupat funcţia de manager al Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci şi, în acelaşi timp, a exercitat şi funcţia de administrator al unei firme.

ANI indică încălcarea prevederilor art. 178 alin. (1) lit. g) şi art. 178 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Potrivit legii, funcţia de manager al unui spital este incompatibilă cu exercitarea unei funcţii în organele de conducere, administrare şi control ale unei societăţi comerciale. Interdicţia vizează inclusiv funcţia de administrator al unei firme.

Aceeaşi lege prevede că un manager care se află într-o situaţie de incompatibilitate la numirea în funcţie trebuie să o înlăture în termen de 30 de zile. Dacă nu face acest lucru, contractul de management este reziliat de drept.