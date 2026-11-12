SPCLEP Galați se mută în sediu nou, în clădirea fostului Liceu Metalurgic. Calendarul relocării și programul pentru urgențe

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (SPCLEP) Galați își mută activitatea, în mod etapizat, într-un sediu nou și modernizat, situat pe strada 1 Decembrie 1918 nr. 25, în clădirea fostului Liceu Metalurgic. Procesul de relocare începe în această lună cu Serviciul Evidența Persoanelor, urmând ca ulterior să fie transferat și Serviciul Stare Civilă.

Astfel, pentru prima dată, cele două servicii din cadrul SPCLEP Galați vor funcționa în aceeași clădire, ceea ce va facilita considerabil accesul gălățenilor la serviciile instituției.

Calendarul mutării și programul pentru situații urgente

Operațiunile de relocare a Serviciului Evidența Persoanelor — care funcționează din anul 1995 în sediul din strada Domnească nr. 102 — sunt planificate în perioada 25–27 noiembrie 2026. Acestea presupun transferul documentelor, al arhivei de lucru și al actelor de identitate emise, precum și mutarea și punerea în funcțiune a sistemelor informatice și de comunicații.

Pentru persoanele aflate în situații deosebite, în data de 26 noiembrie 2026, în intervalul orar 11:00 – 15:00, la noul sediu din strada 1 Decembrie 1918 nr. 25 vor fi asigurate atât eliberarea actelor de identitate emise, cât și primirea solicitărilor în cazuri excepționale.

Pe durata relocării, cetățenii pot semnala orice problemă sau situație urgentă la adresa de e-mail spclep@primariagalati.ro sau telefonic, la numărul 0725 05 25 25.

„Noul sediu oferă o capacitate mai mare de primire a cererilor și de eliberare a documentelor, spații moderne și sisteme de ultimă generație, asigurând condiții mult mai bune atât pentru cetățeni, cât și pentru personal. Le mulțumim gălățenilor pentru înțelegere și răbdare. Modernizarea serviciilor publice presupune și etape de tranziție, iar operațiunile de relocare au fost organizate atent pentru a proteja datele cu caracter personal și pentru a se desfășura în cel mai scurt timp posibil, cu un disconfort cât mai redus pentru public”, a declarat Silviu Bacalum, directorul executiv al SPCLEP Galați.

Ce se întâmplă cu Serviciul Stare Civilă și cum a fost modernizată clădirea

Până la anunțarea datei oficiale de relocare, Serviciul Stare Civilă își va continua activitatea în sediul actual. Programul de lucru cu publicul pentru perioada următoare va fi comunicat ulterior prin canalele oficiale ale instituției.

Modernizarea imobilului din strada 1 Decembrie 1918 nr. 25 a fost realizată de Primăria Municipiului Galați în cadrul proiectului „Renovare energetică – Amenajare imobil Str. 1 Decembrie 1918 nr. 25”, cu finanțare europeană prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta 5 (Valul Renovării) și din bugetul local.