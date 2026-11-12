Cupa „Cristi Jalbă”, la a doua ediție: Aproximativ 100 de luptători din structurile de intervenție din România și Republica Moldova, reuniți la Galați

Aproximativ 100 de participanți din cadrul structurilor de intervenție și instituțiilor de apărare, ordine publică și securitate națională din România și Republica Moldova s-au reunit la Galați, la cea de-a doua ediție a Cupei „Cristi Jalbă”. Competiția a fost organizată de Serviciul pentru Acțiuni Speciale (SAS) din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați, în poligonul de tir AJVPS Galați–Smârdan.

Desfășurată pe echipe, întrecerea a pus la încercare abilitățile luptătorilor în ceea ce privește comunicarea, cooperarea, condiția fizică și precizia tragerii. Alături de polițiștii structurilor pentru acțiuni speciale din mai multe județe ale țării, la competiție au luat parte reprezentanți ai SIAS, Jandarmeriei, SRI, Forțelor pentru Operații Speciale, precum și luptători ai Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” din Republica Moldova.

Dincolo de latura sportivă și competitivă, evenimentul a reprezentat un prilej de consolidare a relațiilor profesionale, a spiritului de echipă și a camaraderiei dintre structurile de intervenție de pe ambele maluri ale Prutului.

Un omagiu adus fostului luptător SAS Galați, Cristian Laurențiu Jalbă

Competiția poartă numele lui Cristian Laurențiu Jalbă, fost luptător în cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Galați, care s-a stins din viață prematur, în luna mai 2024, la vârsta de doar 41 de ani. Prin organizarea acestui eveniment, foștii colegi și prietenii îi păstrează vie memoria, omagiindu-i dedicarea, caracterul și pasiunea pentru profesie și sport.

Organizatorii le-au mulțumit tuturor participanților, celor aproximativ 20 de persoane implicate în pregătirea probelor și tuturor celor care au sprijinit desfășurarea competiției, arătând că solidaritatea, respectul și camaraderia depășesc granițele instituționale și geografice.