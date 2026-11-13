Zece elevi olimpici din Galați au devenit „Ambasadori ai Excelenței” și au inspirat peste 1.000 de colegi

Pornind de la impactul celor șase ediții ale Galei Excelenței în Educație, organizate în parteneriat cu Primăria Municipiului Galați, asociația ONG Timp Magic a dus inițiativa mai departe prin proiectul „Ambasadorii Excelenței – Bursieri”. Timp de două luni, 10 elevi de excepție ai Galațiului — multipli olimpici, voluntari dedicați și laureați ai edițiilor anterioare ale Galei — au devenit mentori și modele pentru alți tineri din școlile gălățene și din cadrul Centrului Județean de Excelență.

Susținuți prin burse, cei 10 elevi s-au întâlnit cu aproximativ 1.000 de colegi din oraș, cărora le-au vorbit deschis nu doar despre medalii și concursuri, ci și despre emoții, nopți de studiu, obstacole depășite și puterea de a nu renunța.

Cine sunt cei 10 „Ambasadori ai Excelenței” din Galați

Tinerii care au dus mai departe mesajul proiectului, sub devizele „Performanța începe cu încrederea în tine” și „Excelența se construiește pas cu pas”, sunt:

Eftinca Briana-Maria

Sorcaru Maria

Fotea Andrada Elena

Enachi Livia Alexandra

Cocu Diana-Andreea

Șerban Radovici Alesia

Palade Bogdan-Costel

Drobota Mircea Andrei

Drugan Darius Ștefan

Mihăescu Rareș-Andrei

Întâlnire la Primăria Galați și sprijin pentru tinerii performanți

La finalul acestei etape, cei 10 ambasadori au fost primiți la Primăria Municipiului Galați, unde reprezentanții administrației locale le-au felicitat parcursul școlar și implicarea civică. Prezent la întâlnire, city managerul Cezar Bichescu a subliniat importanța dialogului deschis dintre administrație și tinerii de valoare ai orașului, asigurându-i că munca și performanța lor sunt prețuite și sprijinite pe plan local.

„Credem că excelența nu trebuie doar premiată, ci și transmisă mai departe. Ne-am dorit ca acești tineri să simtă că reușitele lor pot schimba destine și pot deveni lumină pentru alții, iar implicarea în comunitate este la fel de prețioasă ca orice premiu olimpic. ONG Timp Magic va rămâne mereu alături de educație și de acești copii minunați. Acest proiect ne-a arătat, încă o dată, că viitorul se schimbă în bine atunci când oamenii, instituțiile și inima comunității bat la unison pentru generația tânără”, a declarat Oana Cretulencu, manager de proiecte în cadrul ONG Timp Magic.

Proiectul „Ambasadorii Excelenței – Bursieri” a fost susținut financiar prin Semimaraton Galați, un program al Fundației Comunitare Galați.