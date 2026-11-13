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    Premieră medicală la Spitalul Județean din Galați: A fost realizată prima duodenoscopie diagnostică

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Premieră medicală la Spitalul Județean din Galați: A fost realizată prima duodenoscopie diagnostică

Cătălin Mihai MOGAȘtirea zilei13.11.2026

Premieră medicală la Spitalul Județean din Galați: A fost realizată prima duodenoscopie diagnostică

O nouă premieră medicală a fost înregistrată la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” din Galați. Pe data de 11 noiembrie 2026, medicii unității sanitare au realizat prima duodenoscopie diagnostică, o procedură endoscopică specializată de înaltă precizie.

Potrivit reprezentanților spitalului, această investigație permite examinarea detaliată a papilei duodenale majore și a regiunii periampulare — zone anatomice care sunt dificil de evaluat complet prin endoscopia digestivă superioară convențională.

Ce beneficii aduce noua procedură pentru pacienții din Galați

Duodenoscopia diagnostică are un rol esențial în depistarea și evaluarea leziunilor ampulare și periampulare, precum și în investigarea patologiei biliopancreatice. Mai mult, atunci când situația medicală o impune, procedura le permite medicilor să preleveze biopsii țintite, necesare pentru stabilirea unui diagnostic histopatologic exact.

Reprezentanții unității medicale subliniază că introducerea acestei proceduri la Galați marchează un pas important în dezvoltarea serviciilor de endoscopie și în extinderea posibilităților de diagnostic oferite pacienților din județ și din regiune.

Prin realizarea acestor investigații specializate pe plan local, se reduce semnificativ nevoia transferului pacienților către alte centre universitare din țară.

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