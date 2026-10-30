Restricții severe în noiembrie 2026: Trageri și exerciții militare zilnice în Poligonul Smârdan din Galați 

Instituția Prefectului – Județul Galați anunță o serie extinsă de exerciții și trageri planificate în poligonul militar din localitatea Smârdan (C.S.I.L. Smârdan) pe parcursul întregii luni noiembrie 2026.

Conform adresei oficiale transmise de Garnizoana Galați, militarii vor efectua instruiri intense în trei intervale principale: între 2 și 6 noiembrie, 9 și 20 noiembrie, respectiv 23 și 30 noiembrie. Activitățile se vor desfășura zilnic, în intervalul orar 08.00 – 22.00.

Autoritățile avertizează că în perioadele menționate este strict interzis accesul populației, animalelor și vehiculelor în perimetrul poligonului. Cetățenii din zonă și cei aflați în tranzit sunt rugați să respecte cu strictețe restricțiile de circulație pe drumurile de acces și să nu ignore panourile indicatoare cu mesajul „TRECEREA INTERZISĂ – POLIGON DE TRAGERE”, barierele sau semnalele de alarmă, precum becul ori fanionul roșu care indică „STAI! SE TRAGE!”.

Reprezentanții Prefecturii precizează că aceste exerciții reprezintă activități uzuale de instruire ale Ministerului Apărării Naționale, destinate creșterii nivelului de pregătire a militarilor și consolidării cooperării cu forțele aliate.

Deși antrenamentele respectă măsuri riguroase de siguranță pentru a limita disconfortul localnicilor, programul final al tragerilor poate suferi modificări de ultim moment în funcție de condițiile meteorologice sau de disponibilitatea subunităților participante.