Now Reading: Rui Duarte, antrenor Oțelul Galați: „Nu trebuie să primim gol și să încercăm să găsim calea de a înscrie un gol, două sau trei, oricâte pentru a încerca să câștigăm meciul”

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    Rui Duarte, antrenor Oțelul Galați: „Nu trebuie să primim gol și să încercăm să găsim calea de a înscrie un gol, două sau trei, oricâte pentru a încerca să câștigăm meciul”

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Rui Duarte, antrenor Oțelul Galați: „Nu trebuie să primim gol și să încercăm să găsim calea de a înscrie un gol, două sau trei, oricâte pentru a încerca să câștigăm meciul”

Catalin RĂDULESCUSport31.10.2026

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Oțelul Galați va primi duminică, 1 noiembrie, de la ora 15.00, vizita celor de la Sepsi OSK Sf. Gheorghe, într-o partidă care contează pentru cea de-a 14-a etapă a Superligii.

După șapte meciuri consecutive fără victorie, roș-alb-albaștrii vor încerca să iasă din pasa neagră și să obțină o victorie foarte importantă, care i-ar ajuta să evadeze din zona minată a clasamentului. În lotul gălățean revin Sylla și Andrezinho.

„Desigur, trebuie să încercăm să câștigăm, încercăm să luptăm pentru cele trei puncte, dar nu trebuie să primim goluri. Dacă primim goluri, cum a fost ultimul meci, începem să pierdem și este foarte dificil să încercăm să schimbăm rezultatul. Trebuie să fim concentrați pe asta, să nu primim goluri și să încercăm să câștigăm pas cu pas. Trebuie să avem energie pozitivă și să încercăm să câștigăm jocul. Dar, așa cum am spus înainte, trebuie să începem cu această mentalitate: nu trebuie să primim gol și să încercăm să găsim calea de a înscrie un gol, două sau trei, oricâte, pentru a încerca să câștigăm meciul”, a declarat antrenorul Oțelului, Rui Duarte.

După 13 etape, Oțelul Galați ocupă locul 14, cu 11 puncte, iar Sepsi OSK se poziționează pe locul 12, cu 14 puncte.

Luptă aprigă pentru supraviețuire: Oțelul Galați caută cele trei puncte cu Sepsi și evadarea din subsolul clasamentului
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