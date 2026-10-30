Halloween cu „resuscitări” inedite la Galați: Salvatorii de la SRAU au readus la viață monștrii din povești (VIDEO)

Asociația pentru Salvare, Recuperare și Ajutor Umanitar (SRAU) Galați a marcat sărbătoarea de Halloween printr-un mod inedit și educativ, demonstrând că intervențiile salvatorilor nu cunosc limite. Membrii asociației au realizat un clip video tematic în care simulează manevre de prim ajutor aplicate unor personaje de poveste, adaptând tehnicile vitale de resuscitare la atmosfera specifică acestei perioade.

Campania îmbină umorul cu un mesaj serios privind importanța cunoașterii măsurilor de prim ajutor în comunitate. Reprezentanții SRAU Galați au transmis, în spirit de glumă, că nicio „creatură” nu este lăsată în urmă atunci când este vorba despre salvarea unei vieți, promovând astfel implicarea activă și spiritul civic într-o formă accesibilă publicului larg.

„De Halloween, salvatorii intră în trend și demonstrează că au puteri speciale: resuscitează până și monștrii din povești! Se pare că nici creaturile înfricoșătoare nu scapă de intervenția salvatorilor. Când vine vorba de viață, nu contează dacă ești om, vampir sau monstru… noi nu renunțăm la nimeni!”, au transmis reprezentanții asociației gălățene.

Sursă video: Facebook / Asociația pentru Salvare, Recuperare și Ajutor Umanitar Galați – SRAU