Galațiul intră oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă la sfârșitul acestei săptămâni. Organizatorii festivalului „Feerie de Iarnă – Universul Crăciunului” au anunțat că iluminatul festiv se va aprinde vineri, 27 noiembrie 2026, începând cu ora 17:30, în Grădina Publică din Galați.

Evenimentul va marca deschiderea oficială a celei de-a IV-a ediții a Târgului de Crăciun din Grădina Publică, care va rămâne deschis vizitatorilor până pe 3 ianuarie 2027.

Show de foc pe gheață și concerte în seara deschiderii

Potrivit organizatorilor, momentul aprinderii luminițelor de sărbătoare, programat vineri, 27 noiembrie, de la ora 17:30, va fi însoțit de un spectacol special:

Deschiderea oficială a festivalului „Feerie de Iarnă – Universul Crăciunului” și aprinderea iluminatului festiv;

Show de foc pe gheață susținut de TheSky Dance Iași;

Momente artistice oferite de Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” Galați;

Recitaluri susținute de Mocanu Elena Bianca și Alexia.

Evenimentul va fi prezentat de Ionuț Andraș, iar odată cu aprinderea instalațiilor luminoase își vor deschide porțile și atracțiile din parc: patinoarul circular, caruselul venețian, roller coaster-ul tematic și căsuțele cu bunătăți tradiționale.