Galațiul intră oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă la sfârșitul acestei săptămâni. Organizatorii festivalului „Feerie de Iarnă – Universul Crăciunului” au anunțat că iluminatul festiv se va aprinde vineri, 27 noiembrie 2026, începând cu ora 17:30, în Grădina Publică din Galați.
Evenimentul va marca deschiderea oficială a celei de-a IV-a ediții a Târgului de Crăciun din Grădina Publică, care va rămâne deschis vizitatorilor până pe 3 ianuarie 2027.
Potrivit organizatorilor, momentul aprinderii luminițelor de sărbătoare, programat vineri, 27 noiembrie, de la ora 17:30, va fi însoțit de un spectacol special:
Evenimentul va fi prezentat de Ionuț Andraș, iar odată cu aprinderea instalațiilor luminoase își vor deschide porțile și atracțiile din parc: patinoarul circular, caruselul venețian, roller coaster-ul tematic și căsuțele cu bunătăți tradiționale.