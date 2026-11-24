În Grupa Naţională a Campionatului Naţional de baschet categoria Under 16 feminin a programat la finele săptămânii trecute partidele celei de-a 4-a etape.

Fetele de la LPS Galaţi, antrenate de Andrada Miron au obţinut o victorie foarte frumoasă în faţa propriilor suporteri, scor final: 57-33 cu Sportul Studenţesc. Trebuie să remarcăm faptul că este a doua victorie consecutivă obţinută de gălăţence.

„O nouă victorie în Grupa Naţională pentru fetele de Under 16 , muncită şi dorită! Felicitări dragele mele pentru cum aţi abordat acest meci!”, este mesajul postat de antrenoarea Andrada Miron.

Lotul de jucătoare: Ilinca Muşat, Diana Doroftei, Simona Guţu, Andreea Mirică, Alessia Maţoianu, Ana Maria Voiculeţ, Tania Secan, Maria Grădinaru, Melanie Hodiş, Delia Matache, Daria Leu şi Denisa Ranga.

După patru etape, LPS Galaţi ocupă locul 4 cu 6 puncte. Fetele noastre vor juca următorul meci pe 29 noiembrie la Buziaş cu MP Sport Timişoara.