Doliu în lumea academică și juridică: A trecut în neființă conf. univ. dr. Nicolae Pavel

Cu profund regret, familia și comunitatea academică anunță trecerea în neființă a conf. univ. dr. Nicolae Pavel, cercetător asociat în cadrul Academiei Române și coordonator de doctorate. A fost un distins profesor care și-a dedicat întreaga viață științei dreptului, educației și serviciului public.

Parcursul său profesional de excepție a inclus activitatea de magistrat militar, exercitarea unor funcții importante în cadrul Camerei Deputaților, Avocatului Poporului și Guvernului, precum și o carieră didactică strălucită ca profesor în cadrul Universității Româno-Americane și Universității „Spiru Haret”.

Activitatea de cercetare și cea editorială au avut un rol definitoriu în cariera sa. Autor și coautor de numeroase articole și cărți, una dintre lucrările sale de referință rămâne volumul „Egalitatea în drepturi a cetățenilor și nediscriminarea”, publicat de Editura C.H. Beck în anul 2007. De asemenea, în perioada 1990–2005, în calitate de expert-șef al Departamentului de Informare Legislativă Externă din cadrul Camerei Deputaților, a coordonat și a supervizat editarea a 38 de volume de legislație românească, publicate de Editura Monitorul Oficial în ediții trilingve (română, franceză și engleză). A contribuit, de asemenea, la publicarea unor lucrări de drept constituțional comparat dedicate Constituției SUA și actelor constituționale ale Regatului Unit. În ultima perioadă, își începuse cercetarea pentru teza de abilitare, dedicată dreptului la un proces echitabil și principiului egalității, pe care din păcate nu a mai avut posibilitatea de a o finaliza.

Plecarea sa lasă în urmă un gol profund, dar și amintirea unui om de o rigoare deosebită, care a pus cunoașterea și formarea generațiilor de juriști în centrul vieții sale.

Trupul neînsuflețit este depus astăzi, vineri, 6 noiembrie, la Capela Cimitirului Militar Ghencea 3 din București. Ceremonia de înmormântare va avea loc sâmbătă, 7 noiembrie 2026, la ora 13:30, în aceeași locație, unde cei care l-au cunoscut îi pot aduce un ultim omagiu.

Dumnezeu să îl odihnească în pace! Transmitem sincere condoleanțe familiei și tuturor celor apropiați.

Gânduri omagiale și mărturii

„Dumnezeu să-l odihnească. A fost un om deosebit. S-a remarcat prin calităţile pozitive pe care le-a avut în educaţia tinerilor studioşi. A avut publicaţii care au fost de mare folos pentru toţi cei care activează în domeniul învăţământului juridic.” – prof. univ. dr. Gheorghe Uglean, fost preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

„Pentru mine şi pentru familia noastră, a fost înainte de toate un tată devotat, un sprijin constant şi un reper de demnitate, echilibru şi putere. M-a inspirat să urmez acelaşi drum, să devin avocat şi să urmez o carieră universitară. Am luat drept exemplu principiile lui, iar motivaţia, puterea de muncă şi determinarea lui m-au inspirat să devin cine sunt astăzi, doctor în drept şi avocat. Îi plăcea să dea mai departe din tot ceea ce ştia, iar asta am făcut şi eu în cariera didactică universitară. Nu a fost doar un om de succes, ci şi un tată şi, recent, un bunic extraordinar. Sunt sigur că îi va servi şi fiului meu drept exemplu pentru a duce tradiţia mai departe.” – dr. av. Radu Pavel, avocat coordonator al societăţii de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii

„Profesorul Pavel Nicolae a fost, înainte de toate, un om cu suflet mare, de o aleasă nobleţe sufletească şi de o înaltă ţinută morală şi profesională. Un coleg deosebit, un prieten adevărat şi un om care a ştiut să inspire respect, preţuire şi admiraţie prin caracterul şi omenia sa.” – conf. univ. dr. Narcis Godeanu